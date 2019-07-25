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РИА Новости

Крымские татары ответили на предложение Киева создать автономию

Вчера, 12:05
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкКоллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
Коллективная молитва в мечети Кебир-джами в Симферополи
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл — РИА Новости. Крымским татарам нет никакого дела до предложения украинских властей о "национальной автономии" на полуострове, заявил РИА Новости лидер организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.
Так он прокомментировал слова советника президента Украины по политическим вопросам Никиты Потураева, который заявил, что Киев вернется к вопросу о включении в текст конституции пункта о "национальной автономии" в Крыму.
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"У нас свое государство — Россия. Крымские татары полноценно интегрировались как граждане Российской Федерации, живя в российском Крыму, поэтому нам нет никакого дела, что там обещают представители новой украинской власти", — сказал Ниметуллаев.
По его словам, у Украины было 23 года, чтобы сделать хоть что-то для крымских татар, но реальные изменения к лучшему стали ощущаться только после воссоединения Крыма с Россией.
"Теперь все заявления Киева по Крыму и национальной автономии — не более чем вмешательство во внутренние дела другого государства, заигрывание с крымско-татарским народом и манипуляция. Украина и Россия — это один народ, поэтому я надеюсь, что рано или поздно все политические спекуляции сойдут на нет и между странами возобновятся братские и дружественные отношения", — заключил Ниметуллаев.
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Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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Сейтумер НиметуллаевКрымРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Секундочку!... А чем национальность татары для Киева лучше чем русские , венгры евреи ?? Почему тогда Киев не дает автономии другим национальностям ни на западной ни на восточной границе?
25 июля, 13:22
ВВВладимир В
14621001
Как говорится "поздно пить боржоми...".
25 июля, 12:26
Eugene Ivanenko
124130003
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