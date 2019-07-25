МГИК частично удовлетворил жалобы незарегистрированных кандидатов в МГД

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком частично удовлетворил жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, передает корреспондент РИА Новости с заседания рабочей группы по рассмотрению жалоб.

Ранее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявлял, что комиссия при рассмотрении жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы будет идти им навстречу.

"Все просьбы Общественной палаты Москвы мы выполнили. Они нам рекомендовали при рассмотрении жалобы в случае допущенных ошибок ввода принимать решение в пользу кандидатов. Помарки при вводе персональных данных, исправления, также рекомендовали эти подписи считать достоверными", - сказал Реут.

При этом он не уточнил фамилии кандидатов, чьи жалобы были частично удовлетворены.

Всего во Мосгоризбирком подали жалобы 12 незарегистрированных кандидатов. На заседании в среду рассмотрели 5 жалоб, рабочая группа рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации по всем рассмотренным жалобам. В их числе: Дмитрий Гудков, Юлия Серебрянская, Константин Лисица, Иван Жданов и Константин Янкаускас.