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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК частично удовлетворил жалобы незарегистрированных кандидатов в МГД

Вчера, 12:01
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком частично удовлетворил жалобы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, передает корреспондент РИА Новости с заседания рабочей группы по рассмотрению жалоб.
Ранее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут заявлял, что комиссия при рассмотрении жалоб от незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы будет идти им навстречу.
"Все просьбы Общественной палаты Москвы мы выполнили. Они нам рекомендовали при рассмотрении жалобы в случае допущенных ошибок ввода принимать решение в пользу кандидатов. Помарки при вводе персональных данных, исправления, также рекомендовали эти подписи считать достоверными", - сказал Реут.
При этом он не уточнил фамилии кандидатов, чьи жалобы были частично удовлетворены.
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Всего во Мосгоризбирком подали жалобы 12 незарегистрированных кандидатов. На заседании в среду рассмотрели 5 жалоб, рабочая группа рекомендовала оставить в силе отказ в регистрации по всем рассмотренным жалобам. В их числе: Дмитрий Гудков, Юлия Серебрянская, Константин Лисица, Иван Жданов и Константин Янкаускас.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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