"Парю где хочу". Как в Москве регулируют модные, но опасные хобби

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Мода диктует свои законы, порой дословно. Городским депутатам приходится на законодательном уровне регулировать модные тенденции. Еще несколько лет назад курильщики электронных сигарет напрочь игнорировали просьбы окружающих не дымить в лицо, а любители взбодриться заливались алкоэнергетиками. За перемены к лучшему пришлось побороться.

История с дымком

"Наше первое знакомство с участковым прошло в формате "маски-шоу": к нам пришли люди, обыскали весь вейп-шоп, забрали продукцию и продавца. Полицейские просто не поняли, чем мы занимаемся", — рассказывал несколько лет назад один из основателей первого в России вейп-шопа.

Когда эта мода нагрянула и молодежь начала активно парить, изучить, что такое электронные сигареты, пришлось и тем, кто отроду не дымил. Вейперы не курят в привычном смысле слова — они вдыхают пар. Этот пар считается менее опасным, чем сигаретный дым; впрочем, у ученых мало данных для анализа. Производители утверждают, что электронные сигареты помогают бросить курить, но и этому нет научных доказательств. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в обзоре от мая 2018 года, посвященном Всемирному дню без табака, однозначно заявляет: "Все формы употребления табака наносят вред".

"Согласно докладу ВОЗ, вейпы нельзя считать безвредными, и врачи не должны их рекомендовать как средство отказа от курения", — отмечает в беседе с РИА Новости Ольга Суховская, руководитель Консультативного телефонного центра помощи в отказе от потребления табака при Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте фтизиопульмонологии. — Они содержат ароматизаторы, пропиленгликоль, различные добавки. Кроме того, там есть никотин, который вызывает зависимость".

Эксперт подчеркивает, что вейпы, наоборот, способствуют приобщению подростков к курению, а именно они — целевая аудитория производителей. Пока еще неясно, насколько выраженный вред здоровью несет привычка. "Медики объясняют — неважно, каким образом никотин поступает в организм: посредством вдыхания дыма от тлеющей сигареты, пара либо иного варианта ингаляции, — это вредно, потому что никотин вызывает привыкание. Иными словами, это та же зависимость от табака, только завернутая в инновационную упаковку. Я как медик больших отличий не вижу", — говорит Мария Винникова, доктор медицинских наук, психиатр-нарколог, профессор Сеченовского университета.

Но обывателей раздражал даже не скрытый вред здоровью. А полное отсутствие культуры в отношении друг друга. Несмотря на негласные запреты вейпить в местах, где запрещено и курение, мем "Парю где хочу" появился не просто так. Пускать пар в глаза стало модно. Поэтому вейпили на улицах, в переходах метро и даже в кинотеатрах. Справедливости ради, запах быстро рассеивался, и все же в таком поведении было мало приятного.

Но дело том, что во многих странах даже со строгим антитабачным законодательством вейпить в общественных местах разрешено. Этот рынок регулируется слабо и эпизодично. Например, в феврале 2016 года в США ввели запрет на электронные сигареты на борту самолетов. Но системно к проблеме не подходили.

Российское антитабачное законодательство, весьма строгое, тоже долгое время никак не касается вейпинга. Шесть лет назад у нас запретили и рекламу сигарет, и курение в ресторанах, и продажу табачных изделий в киосках, вблизи школ и больниц. Основные требования прописаны в федеральном законе № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". Но все достижения антитабачников перечеркивались свободой вейперов. И если потребление сигарет в России сокращалось с 2012 года, то устройства, продвигающиеся крупнейшими табачными производителями, только набирали популярность.

Первыми в России отреагировали регионы: в Вологодской и Пензенской областях запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Затем ограничения ввели в Удмуртии, Оренбургской области, в Санкт-Петербурге и Бурятии.

В столице пытались ввести такой запрет несколько лет. В Мосгордуме долго боролись за то, чтобы приравнять вейпинг к обычному табакокурению. "Вред очевиден — это и вдыхание вредных смесей, и привычка, от которой тяжело избавиться. В процесс невольно вовлекаются все, кто находится в непосредственной близости от "парящего", в том числе дети..." — убеждала коллег председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.

Зимой Мосгордума приняла закон о штрафах за вовлечение детей в курение вейпов, установив размер взыскания до пяти тысяч рублей. А весной поддержала законопроект, предлагающий приравнять вейпы и кальяны к табачной продукции, и рекомендовала внести его в Госдуму.

И к слову, уже сейчас владельцы вейп-шопов жалуются на упавшую прибыль. Возможно, просто прошла мода. А возможно, многолетняя борьба дала результаты, и потребители осознали опасность.

© AP Photo / Nam Y. Huh, File Электронная сигарета © AP Photo / Nam Y. Huh, File Электронная сигарета

Разрушительная энергия

Но еще более изнуряющая борьба была с алкоэнергетиками. С 1 января 2018 года в России прекратили выпуск и торговлю алкогольными тонизирующими напитками. Их производство разрешено только для экспорта. Но этому предшествовали годы дискуссий.

Обессиленный танцор, словно сбитая птица, падает на землю, он не может больше кружиться. Но тут на помощь приходит баночка с коричневой жидкостью, и у танцора–птицы снова вырастают крылья, он реет над землей. "Возьми энергию", предлагает лозунг. Красивая реклама, не поспоришь. Вот только не ясно, что будет с сердцем такой "птицы", если она постоянно будет встряхивать его баночкой энергетика. Впрочем, последствия вполне предсказуемы.

Алкоэнергетики действуют прежде всего на центральную нервную систему, маскируют усталость, и человек испытывает обманчивую бодрость. Устал — зарядился, устал — зарядился, вместо отдыха — бесконечное подстегивание. Эйфория, которой порой сопровождается употребление энергетиков, со временем приведет к депрессии. Ухудшится память. А если в роду были страдавшие эпилепсией, рассеянным склерозом, заболеваниями желудочно-кишечного тракта, диабетом, алкоэнергетики вполне могут спровоцировать развитие этих заболеваний.

О вреде трубили не только наши ученые, к таким же выводам приходили и за границей. "Нам и многим другим понятно, что эти продукты гораздо опаснее кофе. Наше исследование показывает, что их употребление следует запретить для детей и подростков", — сделал вывод Дэвид Хаммонд из университета Ватерлоо (Канада).

Хаммонд и его коллеги наблюдали за жизнью примерно двух тысяч канадских подростков и студентов в возрасте от 12 до 24 лет. Почти все они хотя бы раз в жизни пробовали подобные напитки. Примерно половина созналась в том, что употребление энергетиков не всегда приводило к приятным ощущениям и вызывало у них проблемы со здоровьем. К примеру, около четверти детей жаловались на учащенное сердцебиение, головные боли и плохой сон.

© AP Photo / Elaine Thompson Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина © AP Photo / Elaine Thompson Слабоалкогольные энергетические напитки на полке магазина

Но вот этот признак — бессонница — почему-то и стал привлекательным для школьников и студентов. Они считали, что так лучше подготовятся к экзаменам. Напитки были красиво оформлены, дешевы и доступны, как отмечал позже председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Семенников. Несколько лет назад по запросам обеспокоенных родителей и учителей депутаты Мосгордумы разработали и приняли закон города Москвы "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи слабоалкогольных тонизирующих напитков".

"Принятие закона, рейды по торговым точкам, в том числе с участием депутатов, позволили кардинально изменить ситуацию в столице и победить моду на алкоэнергетики", — уверен Семенников.

Аналогичные московским нормы регулирования были приняты во многих регионах. Но производители и продавцы не смирились с запретами, они обращались в суды, и в ряде субъектов им удалось отменить действие региональных законов. В Москве суды поддержали позицию депутатов Мосгордумы. Окончательную точку в противостоянии поставила Госдума, которая приняла федеральный закон, устанавливающий полный запрет на производство и оборот алкогольной продукции крепостью до 15 градусов, содержащей тонизирующие вещества и компоненты, список которых определяется постановлением правительства.

Но как оказалось, даже и это — еще не конец борьбы. Недавно промелькнула новость, что ряд стран — участниц Евразийского экономического союза могут призвать разрешить продажу алкоэнергетиков на территории России. Однако пока дискуссия не вышла в публичное пространство.

Электропешеход

"Отличная обзорная прогулка для тех, кто хочет увидеть все и сразу — тут и старинная усадьба Шереметьевых, и удивительный зеленый остров в центре Москвы — Ботанический сад, и лесная прохлада парка Останкино": так рекламируют одну из экскурсий на сегвеях в Москве. Час — две тысячи рублей. Инструктаж — всего три минуты.

Несколько лет назад в России случился настоящий бум электросамокатов и сегвеев. Потом появились и устройства покомпактнее и легче — гироскутеры и моноколесо.

И все вроде бы экологично и удобно, но на деле бум электротранспорта привел к тому, что ряд стран уже пересматривает правила дорожного движения, а врачи-травматологи бьют тревогу. Ездят пользователи электротранспорта в основном по пешеходным дорожкам и изредка — по дорогам общего пользования. Еще в 2017 году МВД и Минтранс обсуждали, как регламентировать передвижение электротранспорта, но до сих пор никакого уточнения в законах нет, а владельцы таких технических новинок находятся статусе пешеходов.

Согласно российским правилам дорожного движения, сегвеи, гироскутеры, электросамокаты и моноколеса отнести к транспортным средствам нельзя. О причинах этого на запрос РИА Новости в МВД ответили, что объем и мощность их двигателей не соответствует установленным требованиям для транспортных средств. По данным министерства, за 2018 год в России зафиксировано 39 ДТП с участием персональных электрических средств малой мощности, в которых получили ранения 40 человек, погибших нет. За шесть месяцев 2019 года совершено уже 40 таких ДТП, ранено 39 человек, двое погибших.

Тут стоит обратить внимание на мировую практику. Пятнадцатого июня власти Германии разрешили езду на электросамокатах по дорогам, введя при этом несколько требований: водитель должен быть старше 14 лет, скорость должна быть ограничена 20 километрами в час, езда по тротуарам и пешеходным дорожкам запрещена. Через месяц немецкие власти подвели первые итоги: примерно каждые четыре минуты какого-нибудь человека на электросамокате штрафуют за те или иные нарушения. Среди основных — "пьяная езда" и выезд в пешеходные зоны или, наоборот, на скоростные магистрали.

Во Франции на приметы времени отреагировали довольно быстро: в Париже, где число электросамокатов уже достигло 20 тысяч, запретили их движение по пешеходным дорожкам и тротуарам.