"Нордвинд" отправил в Ереван резервный самолет вместо поврежденного трапом

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вместо самолета Boeing 737-800, поврежденного трапом в международном аэропорту "Шереметьево", из Москвы в Ереван вылетел резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Нордвинд" ("Северный ветер").

Ранее "Нордвинд" сообщил о повреждении трапом в "Шереметьево" своего самолета Boeing 737-800, который должен был отправляться в Ереван. В пресс-службе "Шереметьево" факт повреждения подтвердили, уточнив, что оно не повлияло на оперативность и качество обслуживания прилетевших пассажиров.