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РИА Новости

"Нордвинд" отправил в Ереван резервный самолет вместо поврежденного трапом

Вчера, 11:58
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево". Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вместо самолета Boeing 737-800, поврежденного трапом в международном аэропорту "Шереметьево", из Москвы в Ереван вылетел резервный борт, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "Нордвинд" ("Северный ветер").
Ранее "Нордвинд" сообщил о повреждении трапом в "Шереметьево" своего самолета Boeing 737-800, который должен был отправляться в Ереван. В пресс-службе "Шереметьево" факт повреждения подтвердили, уточнив, что оно не повлияло на оперативность и качество обслуживания прилетевших пассажиров.
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"Вылетел Boeing 737-800, ориентировочное время прибытия 14.10 мск", - сообщили в пресс-службе авиакомпании, уточнив, что поврежденное судно отстранено от полетов и будет отправлено на ремонт.
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ЕреванШереметьево (аэропорт)В мире
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