Эксперты рассказали о тенденциях в переговорах США и КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

© AP Photo / Susan Walsh, pool Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Проведенные Северной Кореей в четверг ракетные пуски не внесут существенных изменений в сложившийся ход переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном о денуклеаризации, считают опрошенные РИА Новости российские эксперты.

Ранее агентство Ренхап сообщило, что в 5.34 и 5.47 по местному времени (соответственно 23.34 и 23.47 мск в среду) КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров.

Что запускали?

По оценке эксперта Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, в данном случае речь идет о пусках ракет малой дальности. По его мнению, возможно, что испытанное вооружение схоже с тем, что использовалось КНДР в мае. Тогда южнокорейские военные также оценили вооружения как ракеты малой дальности.

Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов отметил, что требуется время, чтобы установить точно, запуск каких ракет был произведен. "Если это ракеты малой дальности, то скорее это противокорабельные ракеты", - предположил он, добавив, что "это обычная практика тренировки войск".

Воронцов напомнил, что КНДР приняла добровольный мораторий на запуски испытания баллистических ракет большой дальности. "И этот мораторий она продолжает исполнять и считает себя связанной только этим именно типом ракет", - отметил он.

"Иногда на Западе пытаются расширительно трактовать эту категорию и пытаются обвинить КНДР в нарушении этого моратория. Такая позиция западных экспертов до сих пор не находила поддержки даже в администрации (президента США) Дональда Трампа. Трамп подчеркивал, что КНДР исполняет свои обязательства", - указал эксперт.

Причины и последствия

Асмолов пояснил, что пуски являются ответом Пхеньяна на намеченные на август американо-южнокорейские учения. "Запуск, естественно, в преддверии будущих южнокорейско-американских учений: вы показываете зубы, просто в меньшем размере, нам есть, чем на это ответить", - заявил эксперт.

По мнению Воронцова, нынешний запуск КНДР ракет не скажется на переговорном процессе с США.

"Я не думаю, что то, что произошло сегодня, можно интерпретировать как нарушение обязательств, взятых на себя КНДР и как событие, которое может осложнить усилия по возобновлению переговорного процесса (между США И КНДР)", - отметил он.

В свою очередь Асмолов отметил, что пауза в переговорном процессе на фоне прошедших пусков затянется, но такое развитие событий участники диалога не сочтут негативным.