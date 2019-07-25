Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T11:56Z
https://ria.ru/20190725/1556863516.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152256/09/1522560991_0:192:3692:2269_1036x0_80_0_0_8f767b082c8a74fdbe8f4a94377848f6.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали о тенденциях в переговорах США и КНДР

Вчера, 11:56
213
© AP Photo / Susan Walsh, poolЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
© AP Photo / Susan Walsh, pool
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Проведенные Северной Кореей в четверг ракетные пуски не внесут существенных изменений в сложившийся ход переговоров между Пхеньяном и Вашингтоном о денуклеаризации, считают опрошенные РИА Новости российские эксперты.
Ранее агентство Ренхап сообщило, что в 5.34 и 5.47 по местному времени (соответственно 23.34 и 23.47 мск в среду) КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров.

Что запускали?

По оценке эксперта Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константина Асмолова, в данном случае речь идет о пусках ракет малой дальности. По его мнению, возможно, что испытанное вооружение схоже с тем, что использовалось КНДР в мае. Тогда южнокорейские военные также оценили вооружения как ракеты малой дальности.
Заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов отметил, что требуется время, чтобы установить точно, запуск каких ракет был произведен. "Если это ракеты малой дальности, то скорее это противокорабельные ракеты", - предположил он, добавив, что "это обычная практика тренировки войск".
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Вчера, 10:58
Испытания в КНДР не угрожают Дальнему Востоку, заявили в Совфеде
Воронцов напомнил, что КНДР приняла добровольный мораторий на запуски испытания баллистических ракет большой дальности. "И этот мораторий она продолжает исполнять и считает себя связанной только этим именно типом ракет", - отметил он.
"Иногда на Западе пытаются расширительно трактовать эту категорию и пытаются обвинить КНДР в нарушении этого моратория. Такая позиция западных экспертов до сих пор не находила поддержки даже в администрации (президента США) Дональда Трампа. Трамп подчеркивал, что КНДР исполняет свои обязательства", - указал эксперт.

Причины и последствия

Асмолов пояснил, что пуски являются ответом Пхеньяна на намеченные на август американо-южнокорейские учения. "Запуск, естественно, в преддверии будущих южнокорейско-американских учений: вы показываете зубы, просто в меньшем размере, нам есть, чем на это ответить", - заявил эксперт.
По мнению Воронцова, нынешний запуск КНДР ракет не скажется на переговорном процессе с США.
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за запуском ракеты Кванмэнсон (Яркая звезда)
16 ноября 2018, 14:23Акценты - Радио Sputnik
Без пороха в пороховницах. Пхеньян испытал "ультрасовременное" оружиеВ Сеуле на удивление спокойно приняли новость о грозном испытании по соседству. Можно сказать, отнеслись с пониманием. Им, конечно, не нравится, когда в шаговой доступности экспериментируют невесть с чем. Но они догадываются, что это уже не по их душу.
"Я не думаю, что то, что произошло сегодня, можно интерпретировать как нарушение обязательств, взятых на себя КНДР и как событие, которое может осложнить усилия по возобновлению переговорного процесса (между США И КНДР)", - отметил он.
В свою очередь Асмолов отметил, что пауза в переговорном процессе на фоне прошедших пусков затянется, но такое развитие событий участники диалога не сочтут негативным.
"Переговоры будут затягиваться, но затягивание это выгодно на самом деле и тем, и другим. Потому что стороны понимают, что реальной денуклеаризации достигнуть сложно, а затянуть процесс и продлить состояние паузы и мирной передышки – это вещь вполне реальная", - пояснил собеседник агентства.
Первый в истории саммит КНДР – США
13 июня 2018, 15:48
Первый в истории саммит КНДР – СШАДвенадцатого июня в Сингапуре состоялась историческая встреча лидеров США и КНДР. Подробнее об ее итогах - в инфографике Ria.ru.
200000
Обсудить 0
КНДРСШАВ мире
Рекомендуем
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Испытания в КНДР не угрожают Дальнему Востоку, заявили в Совфеде
РИА
Новости
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В Госдуме прокомментировали испытания ракет в КНДР
Вид на гостиницу Рюгён в Пхеньяне
Эксперт прокомментировал ракетные пуски КНДР
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
США надеются продолжить с Турцией переговоры о зоне безопасности в Сирии
Лента
новостей
КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт
Жители Сеула смотрят по телевизору выпуск новостей о запуске ракет с территории КНДР. 25 июля 2019
Пхеньян испытал новый вид баллистической ракеты, заявили в Сеуле
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий призвал все стороны к спокойствию после ракетных пусков КНДР
Ракеты и бомбы КНДР
Главное оружие Ким Чен Ына
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Против России развязана грубая информационная война, заявила Матвиенко
Горожане в районе Пудун в Шанхае
Китай и США проведут новый раунд торговых переговоров в Шанхае 30-31 июля
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
Китай призвал Пхеньян и Вашингтон возобновить консультации
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
США рассматривают введение санкций против России из-за Венесуэлы
Алмазбек Атамбаев
Атамбаев: внутренние проблемы в Киргизии будем решать сами
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Совфед готов обратиться в ООН из-за нарушений прав российских журналистов
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Совфед готов вести диалог с украинскими парламентариями, заявила Матвиенко
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния