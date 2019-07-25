Монголия пригласила на отдых детей из Иркутской области после паводка

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лагеря Монголии принимают на отдых российских детей из пострадавших в ходе наводнения районов Иркутской области, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Даже Монголия предложила", - сказал Путин в ходе общения с семьями из Иркутской области в Кремле в четверг, рассказывая о том, где отдыхают дети из пострадавших от паводка районов.

На встрече присутствовали семья Амировых, семья Вотинцевых, семья Есперовых, семья Лысенко и семья Сафроновых - шестилетний Матвей уже встречался с президентом во время его визита в Тулун и рассказал о том, что садик, в который он ходит, "утонул".