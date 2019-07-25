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РИА Новости

Монголия пригласила на отдых детей из Иркутской области после паводка

Вчера, 11:53
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© РИА Новости / Светлана Задера / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Иркутской области
Последствия паводка в Иркутской области
© РИА Новости / Светлана Задера
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Лагеря Монголии принимают на отдых российских детей из пострадавших в ходе наводнения районов Иркутской области, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Даже Монголия предложила", - сказал Путин в ходе общения с семьями из Иркутской области в Кремле в четверг, рассказывая о том, где отдыхают дети из пострадавших от паводка районов.
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На встрече присутствовали семья Амировых, семья Вотинцевых, семья Есперовых, семья Лысенко и семья Сафроновых - шестилетний Матвей уже встречался с президентом во время его визита в Тулун и рассказал о том, что садик, в который он ходит, "утонул".
Во время наводнения в Иркутской области в конце июня погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали почти 39 тысяч жителей.
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Паводок в Иркутской областиИркутская областьМонголияОбщество
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