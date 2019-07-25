Путин поручил вести мониторинг нарушений при рубке леса с помощью ГЛОНАСС

Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать рабочую группу для мониторинга нарушений в рубке леса, в том числе с использованием ГЛОНАСС.

Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам совещания по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области", состоявшегося 19 июля 2019 года.

"Правительству РФ... обеспечить создание рабочей группы с участием представителей правоохранительных органов и ФТС России с целью обеспечения мониторинга лесопользования, выявления и пресечения нарушений, прежде всего незаконных рубок и вывоза леса, в том числе с использованием системы "ГЛОНАСС", космической съемки и иных технических средств", - говорится в перечне поручений.