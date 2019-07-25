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РИА Новости

Путин поручил вести мониторинг нарушений при рубке леса с помощью ГЛОНАСС

Вчера, 11:49
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству создать рабочую группу для мониторинга нарушений в рубке леса, в том числе с использованием ГЛОНАСС.
Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля по итогам совещания по вопросу "О мерах по ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области", состоявшегося 19 июля 2019 года.
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"Правительству РФ... обеспечить создание рабочей группы с участием представителей правоохранительных органов и ФТС России с целью обеспечения мониторинга лесопользования, выявления и пресечения нарушений, прежде всего незаконных рубок и вывоза леса, в том числе с использованием системы "ГЛОНАСС", космической съемки и иных технических средств", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения - 1 сентября 2019 года, ответственным назначен премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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