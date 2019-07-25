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РИА Новости

Выборы в Раду не соответствовали международным нормам, заявила Матвиенко

Вчера, 11:43
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выборы в Верховную раду Украины не соответствовали международным демократическим нормам, миллионы украинских граждан из ДНР и ЛНР, находящихся в России, были лишены права голосовать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"С точки зрения транспарентности нельзя сказать, что выборы в Верховную раду соответствовали всем демократическим нормам", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Вчера, 11:50
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По ее словам, киевские власти "не решились включить в число избирателей граждан ДНР и ЛНР, они лишили миллионы граждан Украины, находящихся в России, права участвовать в выборах".
Матвиенко также напомнила, что наблюдателей от ПАСЕ, а также представителей РФ в рамках миссии ПА ОБСЕ не пригласили на выборы.
"Эти выборы, как и президентские, еще раз подчеркнули, что граждане Украины отвергают политику, которую проводили предшественники, наелись этой властью", - заключила она.
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Внеочередные выборы в Верховную радуВалентина МатвиенкоУкраинаВ мире
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