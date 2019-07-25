Выборы в Раду не соответствовали международным нормам, заявила Матвиенко

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Выборы в Верховную раду Украины не соответствовали международным демократическим нормам, миллионы украинских граждан из ДНР и ЛНР, находящихся в России, были лишены права голосовать, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"С точки зрения транспарентности нельзя сказать, что выборы в Верховную раду соответствовали всем демократическим нормам", - сказала Матвиенко журналистам в четверг.

По ее словам, киевские власти "не решились включить в число избирателей граждан ДНР и ЛНР, они лишили миллионы граждан Украины, находящихся в России, права участвовать в выборах".

Матвиенко также напомнила, что наблюдателей от ПАСЕ, а также представителей РФ в рамках миссии ПА ОБСЕ не пригласили на выборы.