Китай впервые вывел на орбиту два спутника при помощи коммерческой ракеты

ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Китай в четверг успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника, впервые в истории КНР это сделали при помощи коммерческой ракеты-носителя "Гипербола-1" (SQX-1 Y1), говорится в сообщении пекинской компании-разработчика ракеты iSpace.
Запуск ракеты состоялся в четверг в 13.00 по местному времени (8.00 мск) с космодрома Цзюцюань в китайской северо-западной провинции Ганьсу. Через некоторое время оба спутника и полезная нагрузка успешно вышли на заданную орбиту.
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Отмечается, что запуск стал исторически важным для китайских частных компаний, занимающихся космическими разработками, так как это "первый в Китае успешный запуск коммерческой ракеты-носителя и точный вывод на заданную орбиту полезной нагрузки". Также впервые при помощи коммерческой ракеты на орбиту выведены сразу несколько полезных нагрузок, включая два спутника.
"Гипербола-1" - это четырехступенчатая ракета-носитель на твердом топливе, в настоящий момент SQX-1 Y1 обладает наибольшей грузоподъемностью из всех ракет-носителей в Китае, произведенных частными компаниями. Максимальный диаметр ракеты составляет 1,4 метра, ее длина – 20,8 метра, ракета может вывести на гелиосинхронную орбиту до 260 килограммов полезной нагрузки.