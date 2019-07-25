Китай впервые вывел на орбиту два спутника при помощи коммерческой ракеты

ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Китай в четверг успешно вывел на орбиту два научно-исследовательских спутника, впервые в истории КНР это сделали при помощи коммерческой ракеты-носителя "Гипербола-1" (SQX-1 Y1), говорится в сообщении пекинской компании-разработчика ракеты iSpace.

Запуск ракеты состоялся в четверг в 13.00 по местному времени (8.00 мск) с космодрома Цзюцюань в китайской северо-западной провинции Ганьсу. Через некоторое время оба спутника и полезная нагрузка успешно вышли на заданную орбиту.

Отмечается, что запуск стал исторически важным для китайских частных компаний, занимающихся космическими разработками, так как это "первый в Китае успешный запуск коммерческой ракеты-носителя и точный вывод на заданную орбиту полезной нагрузки". Также впервые при помощи коммерческой ракеты на орбиту выведены сразу несколько полезных нагрузок, включая два спутника.