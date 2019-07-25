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РИА Новости

Путин поручил оценить ущерб подсобным хозяйствам в Иркутской области

Вчера, 11:41
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
Сотрудники МЧС РФ занимаются аварийно-восстановительными работами в городе Тулуне Иркутской области после паводка. 23 июля 2019
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить к 25 июля проект указа, предусматривающий проведение до 1 сентября оценки ущерба личным подсобным хозяйствам жителей Иркутской области в результате паводка, включая утрату урожая, поголовья животных и птицы, а также принять решение о возмещении.
Перечень поручений по итогам совещания о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области опубликован в четверг на сайте Кремля.
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"Правительству РФ в целях обеспечения полной ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области внести... проект указа президента РФ... предусмотрев... проведение в срок до 1 сентября 2019 года оценки ущерба личным подсобным хозяйствам граждан, включая утрату урожая, поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, и принятие решения о его возмещении", - говорится в перечне поручений.
Срок подготовки проекта - 25 июля, ответственным назначен вице-премьер Виталий Мутко.
Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
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