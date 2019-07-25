Путин поручил оценить ущерб подсобным хозяйствам в Иркутской области

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить к 25 июля проект указа, предусматривающий проведение до 1 сентября оценки ущерба личным подсобным хозяйствам жителей Иркутской области в результате паводка, включая утрату урожая, поголовья животных и птицы, а также принять решение о возмещении.

Перечень поручений по итогам совещания о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Правительству РФ в целях обеспечения полной ликвидации последствий наводнения на территории Иркутской области внести... проект указа президента РФ... предусмотрев... проведение в срок до 1 сентября 2019 года оценки ущерба личным подсобным хозяйствам граждан, включая утрату урожая, поголовья сельскохозяйственных животных и птицы, и принятие решения о его возмещении", - говорится в перечне поручений.

Срок подготовки проекта - 25 июля, ответственным назначен вице-премьер Виталий Мутко.