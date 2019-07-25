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РИА Новости

Интернет-портал удалил оскорбительное изображение российского флага

Вчера, 11:40
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Интернет-портал risovach.ru по требованию Роскомнадзора удалил оскорбительное изображение флага России, сообщается на сайте ведомства.
"После уведомления службы администрации интернет-портала risovach ограничил доступ к странице с изображением, оскорбляющим государственные символы России. Изображение содержало нецензурное описание флага России и оскорбления в адрес российских граждан", - говорится в сообщении.
Логотип социальной сети Twitter
18 июля, 14:29
Twitter удалил сообщение, оскорбляющее россиян
Сообщается также, что в связи с исполнением сайтом требования Генпрокуратуры РФ соответствующая ссылка будет исключена из единого реестра запрещенной информации.
В среду Генпрокуратура направила в Роскомнадозор требование удалить с интернет-портала risovach.ru изображение с оскорблением российского флага.
Ранее Facebook по требованию Роскомнадзора удалил изображение со свастикой на гербе РФ.
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РоскомнадзорГенеральная прокуратура РФРоссияОбщество
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