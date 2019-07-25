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РИА Новости

Атамбаев: внутренние проблемы в Киргизии будем решать сами

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Сергей ГунеевАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Алмазбек Атамбаев. Архивное фото
БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Внутренние проблемы граждане Киргизии будут решать сами, несмотря на дружеские отношения с РФ, заявил в четверг экс-президент республики Алмазбек Атамбаев после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
"Это была хорошая возможность обменяться мнениями. Я благодарен за организацию встречи, которая прошла на высоком уровне. Россия вновь подтвердила, что является другом и стратегическим партнером Киргизии", - говорится в заявлении бывшего президента, которое распространила его помощница Кундуз Жолдубаева.
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Экс-глава государства особо отметил, что несмотря на дружественные отношения с Россией, "свои внутренние проблемы в Киргизии мы будем решать сами".
По словам Атамбаева, на встрече стороны говорили о ситуации в Киргизии и в регионе, о необходимости политической стабильности и примирении между экс-президентом и действующей властью.
"Мы тоже считаем, что это дорога с двусторонним движением. Действующей власти необходимо вернуться в правовое поле. Она должна показать объективность при рассмотрении дел в судах, прекратить политическое преследование оппонентов. Мои сторонники должны получить возможность спокойно готовиться к выборам", - заявил Атамбаев.
Экс-президент обещал, как только действующий глава республики Жээнбеков пойдет навстречу своим политическим оппонентам, то и "повестка дня оппозиции будет меняться". "Политическое напряжение будет снижаться. Мы тоже этого хотим ради будущего Киргизии", - подчеркнул он, добавив, что его сторонник будут ждать конкретных действий от властей до сентября.
Путин в среду принял в Кремле экс-президента Киргизии. Он отметил, что Киргизия сейчас нуждается в политической стабильности, ее народ должен объединиться вокруг действующего лидера, и он довел эту позицию до Атамбаева. При этом российский лидер подчеркнул, что "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента. В среду вылетел в Москву спецбортом с российской авиабазы в Канте.
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