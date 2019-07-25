Атамбаев: внутренние проблемы в Киргизии будем решать сами

БИШКЕК, 25 июл - РИА Новости. Внутренние проблемы граждане Киргизии будут решать сами, несмотря на дружеские отношения с РФ, заявил в четверг экс-президент республики Алмазбек Атамбаев после встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"Это была хорошая возможность обменяться мнениями. Я благодарен за организацию встречи, которая прошла на высоком уровне. Россия вновь подтвердила, что является другом и стратегическим партнером Киргизии", - говорится в заявлении бывшего президента, которое распространила его помощница Кундуз Жолдубаева.

Экс-глава государства особо отметил, что несмотря на дружественные отношения с Россией, "свои внутренние проблемы в Киргизии мы будем решать сами".

По словам Атамбаева, на встрече стороны говорили о ситуации в Киргизии и в регионе, о необходимости политической стабильности и примирении между экс-президентом и действующей властью.

"Мы тоже считаем, что это дорога с двусторонним движением. Действующей власти необходимо вернуться в правовое поле. Она должна показать объективность при рассмотрении дел в судах, прекратить политическое преследование оппонентов. Мои сторонники должны получить возможность спокойно готовиться к выборам", - заявил Атамбаев.

Экс-президент обещал, как только действующий глава республики Жээнбеков пойдет навстречу своим политическим оппонентам, то и "повестка дня оппозиции будет меняться". "Политическое напряжение будет снижаться. Мы тоже этого хотим ради будущего Киргизии", - подчеркнул он, добавив, что его сторонник будут ждать конкретных действий от властей до сентября.

Путин в среду принял в Кремле экс-президента Киргизии. Он отметил, что Киргизия сейчас нуждается в политической стабильности, ее народ должен объединиться вокруг действующего лидера, и он довел эту позицию до Атамбаева. При этом российский лидер подчеркнул, что "всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности".

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.