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РИА Новости

Арбитраж Москвы отказался рассматривать претензии "Яндекс.Еды" к полиции

Вчера, 11:33
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКурьер сервиса доставки еды "Яндекс.Еда"
Курьер сервиса доставки еды Яндекс.Еда
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Курьер сервиса доставки еды "Яндекс.Еда" . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался принимать к рассмотрению заявление компании "Яндекс.Еда", требовавшей признать незаконным постановление органов полиции об административном наказании за привлечение к трудовой деятельности иностранцев или лиц без гражданства.
Как следует из опубликованного определения суда, столичный арбитраж пришел к выводу, что дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.
Офис российской интернет-компании Яндекс
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"Спор не имеет экономического характера, не связан с предпринимательской деятельностью и не относится к специальной подведомственности, … в связи с чем, не подлежит рассмотрению в арбитражном суде", - говорится в определении суда.
Как следует из судебного акта, отдел по вопросам миграции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве 25 июня вынес постановление о привлечении ООО "Яндекс.Еда" к административной ответственности. В чем конкретно состояло нарушение, в документах арбитражного суда, не уточняется.
Указанная в постановлении полиции норма КоАП предусматривает наказание за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Москве, Петербурге и двух прилегающих областях иностранного гражданина или лица без гражданства. Наказание выражается для юрлиц в виде штрафа от 400 тысяч до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.
"Яндекс.Еда" была создана на базе московского сервиса доставки еды из ресторанов Foodfox, который "Яндекс.Такси" купил в конце 2017 года. Также в рамках объединения "Яндекс.Такси" и Uber в РФ и СНГ UberEATS стал частью "Яндекс.Еды". Сейчас сервис работает в более 20 городах РФ. В феврале сервис начал доставку продуктов с рынка, который расположен на территории фудмолла "Депо.Москва".
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ЯндексРоссияПроисшествия
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