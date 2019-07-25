Арбитраж Москвы отказался рассматривать претензии "Яндекс.Еды" к полиции

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался принимать к рассмотрению заявление компании "Яндекс.Еда", требовавшей признать незаконным постановление органов полиции об административном наказании за привлечение к трудовой деятельности иностранцев или лиц без гражданства.

Как следует из опубликованного определения суда, столичный арбитраж пришел к выводу, что дело подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции.

"Спор не имеет экономического характера, не связан с предпринимательской деятельностью и не относится к специальной подведомственности, … в связи с чем, не подлежит рассмотрению в арбитражном суде", - говорится в определении суда.

Как следует из судебного акта, отдел по вопросам миграции УВД по СВАО ГУ МВД России по Москве 25 июня вынес постановление о привлечении ООО "Яндекс.Еда" к административной ответственности. В чем конкретно состояло нарушение, в документах арбитражного суда, не уточняется.

Указанная в постановлении полиции норма КоАП предусматривает наказание за незаконное привлечение к трудовой деятельности в Москве, Петербурге и двух прилегающих областях иностранного гражданина или лица без гражданства. Наказание выражается для юрлиц в виде штрафа от 400 тысяч до 1 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.