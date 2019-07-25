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РИА Новости

ЕР внесла поправку в законопроект о продаже лекарств в интернете

Вчера, 11:33
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© Depositphotos / RonstikБиологически активные добавки
Биологически активные добавки
© Depositphotos / Ronstik
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сайты, нелегально торгующие лекарствами, либо продающие рецептурные препараты через интернет, могут попасть в реестр запрещённых и быть заблокированы, соответствующую поправку внесла фракция "Единая Россия" в законопроект о продаже лекарств в интернете, рассказал журналистам первый замглавы фракции Андрей Исаев.
Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена. До принятия закона фармацевтические организации могут предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке.
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"Мы подготовили блок поправок, который включает в себя, во-первых, регулирование "левых" так называемых сайтов, то есть тех, кто не имеет разрешения на торговлю лекарственными препаратами, либо торгует запрещёнными к продаже через интернет: рецептурными, психотропными, спиртосодержащими, наркосодержащими препаратами. Сайты, которые это продают, с нашей точки зрения, должны включаться в реестр запрещённых сайтов, и приниматься соответствующие меры", - сказал Исаев журналистам.
Также, по его словам, поправки будут касаться регулирования торговли БАДами в интернете. "Мы считаем, что БАДы должны продаваться те, которые зарегистрированы официально государством. При этом, конечно, никаких клинических испытаний, этим БАДы и отличаются от лекарств, они проходить не должны", - рассказал депутат.
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Кроме того, "Единая Россия" обсуждает с правительством вопрос допуска к торговле лекарствами через интернет лицензированных, официально зарегистрированных оптовых поставщиков. Такая мера, пояснил Исаев, даст доступ к рынку отечественным производителям и "умерит аппетиты аптечных монополистов".
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Андрей ИсаевЕдиная РоссияРоссияОбщество
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