ЕР внесла поправку в законопроект о продаже лекарств в интернете

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Сайты, нелегально торгующие лекарствами, либо продающие рецептурные препараты через интернет, могут попасть в реестр запрещённых и быть заблокированы, соответствующую поправку внесла фракция "Единая Россия" в законопроект о продаже лекарств в интернете, рассказал журналистам первый замглавы фракции Андрей Исаев.

Законопроект, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был принят в первом чтении в декабре 2017 года, однако после этого работа над ним была приостановлена. До принятия закона фармацевтические организации могут предлагать потребителям услугу бронирования медикаментов с возможностью забрать заказ в ближайшей аптеке.

"Мы подготовили блок поправок, который включает в себя, во-первых, регулирование "левых" так называемых сайтов, то есть тех, кто не имеет разрешения на торговлю лекарственными препаратами, либо торгует запрещёнными к продаже через интернет: рецептурными, психотропными, спиртосодержащими, наркосодержащими препаратами. Сайты, которые это продают, с нашей точки зрения, должны включаться в реестр запрещённых сайтов, и приниматься соответствующие меры", - сказал Исаев журналистам.

Также, по его словам, поправки будут касаться регулирования торговли БАДами в интернете. "Мы считаем, что БАДы должны продаваться те, которые зарегистрированы официально государством. При этом, конечно, никаких клинических испытаний, этим БАДы и отличаются от лекарств, они проходить не должны", - рассказал депутат.