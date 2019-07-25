В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева.

Родители ребенка опубликовали в Сети видео с рассказом ребенка о том, что он хочет охранять чеченского лидера. Увидев запись, Кадыров решил осуществить мечту Газиева.

"С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире", — написал он на своей странице ВКонтакте.

Глава Чечни добавил, что, несмотря на юный возраст, ребенок полон "смелости, решимости и отваги" и готов встать горой за своего кумира.