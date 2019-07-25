В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров принял к себе на службу охранником шестилетнего Магомеда-Эми Газиева.
Родители ребенка опубликовали в Сети видео с рассказом ребенка о том, что он хочет охранять чеченского лидера. Увидев запись, Кадыров решил осуществить мечту Газиева.
"С сегодняшнего дня мне не нужно ни о чем беспокоиться. У меня появился охранник-профессионал, равных которому нет в мире", — написал он на своей странице ВКонтакте.
Глава Чечни добавил, что, несмотря на юный возраст, ребенок полон "смелости, решимости и отваги" и готов встать горой за своего кумира.
Из фонда Ахмата Кадырова мальчику выделили амуницию и полное обмундирование, а игрушечное оружие ребенку купили в детском магазине. По словам чеченского лидера, Газиеву уже назначили куратора, которым стал директор ЧГТРК "Грозный" Ахмед Дудаев.
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