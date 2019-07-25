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РИА Новости
Культура

Установлен новый мировой рекорд, певица из Уэльса взяла самую низкую ноту

Вчера, 11:31
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© Фото : Guinness World RecordsКадр из видео Guinness World Records, на котором установлен рекорд на самую низкую ноту среди женщин
Кадр из видео Guinness World Records, на котором установлен рекорд на самую низкую ноту среди женщин
© Фото : Guinness World Records
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Специалисты зафиксировали, что валлийская певица Лена Лихи взяла самую низкую ноту среди женщин, сообщает UPI.
Лена Лихи по прозвищу "басовая королева" взяла ноту ре большой октавы (частота 72,5 герца), побив предыдущий рекорд книги Гиннесса (нота ми большой октавы на частоте 82,4 герца), запись проводили в Германии в музыкальной школе Вагнера в Колбенце.
"Везде, где я выступала, мне говорили, что нигде больше не слышали, чтобы женщина брала такая низкие ноты. Видимо, я решила убедиться в уникальности своего голоса", - рассказала певица.
Специалисты проверили аудиозапись и поговорили со свидетелями, в том числе с преподавателем Лихи и звукорежиссером, перед тем как занести достижение певицы в книгу рекордов Гиннесса.
Певица Мэрайя Кэри во время выступления в Радио-Сити Мюзик Холл. Нью-Йорк, США
8 июля, 13:43
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КультураМузыкаНовости культурыУэльсГермания
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