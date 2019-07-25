Установлен новый мировой рекорд, певица из Уэльса взяла самую низкую ноту

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Специалисты зафиксировали, что валлийская певица Лена Лихи взяла самую низкую ноту среди женщин, сообщает UPI.
Лена Лихи по прозвищу "басовая королева" взяла ноту ре большой октавы (частота 72,5 герца), побив предыдущий рекорд книги Гиннесса (нота ми большой октавы на частоте 82,4 герца), запись проводили в Германии в музыкальной школе Вагнера в Колбенце.
"Везде, где я выступала, мне говорили, что нигде больше не слышали, чтобы женщина брала такая низкие ноты. Видимо, я решила убедиться в уникальности своего голоса", - рассказала певица.
Специалисты проверили аудиозапись и поговорили со свидетелями, в том числе с преподавателем Лихи и звукорежиссером, перед тем как занести достижение певицы в книгу рекордов Гиннесса.