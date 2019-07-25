Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T11:18Z
https://ria.ru/20190725/1556862122.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/153340/76/1533407651_0:245:4684:2879_1036x0_80_0_0_8c3311d5fa4d67f830864dbdb6eb6085.jpg
РИА Новости

В Карелии пенсионерка отдала аферистам 880 тысяч рублей

Вчера, 11:18
558
© Depositphotos / Mars58Пенсия
Пенсия
© Depositphotos / Mars58
ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июл - РИА Новости. Пожилая жительница Петрозаводска перевела мошенникам 880 тысяч рублей, чтобы получить пять миллионов рублей компенсации за покупку акций финансовой пирамиды "МММ", сообщает в четверг МВД Карелии.
"Пенсионерке из Петрозаводска на мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником финансовой организации, предложил получить денежную компенсацию в размере пять миллионов рублей за акции известной в России финансовой пирамиды 90-х годов ("МММ")", - говорится в сообщении.
Пожилая женщина в тюрьме
20 июля, 08:00
Тяжелобольную пенсионерку отправили за решетку за оскорбление главы поселка
После этого 74-летняя женщина в течение недели под руководством собеседника переводила различные суммы на неизвестные ей счета, полагая, что оплачивает комиссии.
Впоследствии женщина пришла в банк для оформления кредита. Сотрудница финансовой организации поняла, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и убедила ее сообщить в полицию.
Как отмечают в МВД Карелии, в заявлении потерпевшая указала, что лишилась 880 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Тамара Амбаева
13 июля, 08:00
В Тольятти попавшая в ДТП пенсионерка семь лет пытается добиться медпомощи
030280
Обсудить 0
РоссияКарелияПроисшествия
Рекомендуем
Омский бизнесмен обманул банки на 561 миллион рублей
РИА
Новости
Двое жителей Кубани убили пожилую пару из-за спора о наследстве
Франки Запата взлетает во французском городе Сангатт, чтобы перелететь пролив Ла-Манш на летающей доске. 25 июля 2019
Француз, собиравшийся перелететь Ла-Манш на доске, упал в воду
Биологически активные добавки
ЕР внесла поправку в законопроект о продаже лекарств в интернете
Лента
новостей
Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
Курьер сервиса доставки еды Яндекс.Еда
Арбитраж Москвы отказался рассматривать претензии "Яндекс.Еды" к полиции
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украина нашла замену российскому газу
Спасатели на месте крушения вертолета у Robinson R66 у побережья Тосканы, Италия
Итальянская газета назвала имя погибшей при крушении вертолета россиянки
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Сотрудник полиции Турции в Анкаре
Белорусский дипломат, раненный в Анкаре, спасал детей, рассказала очевидец
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
США рассматривают введение санкций против России из-за Венесуэлы
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
В Чечне шестилетний мальчик стал охранником Кадырова
В здании Государственной Думы РФ
В Госдуме обсудят комплексные меры по борьбе с насилием в семье
Полиция и ФСБ разоблачили группу "строительных" аферистов
Женщина с детьми
В бюджет хотят заложить 150 миллиардов рублей на выплаты на первого ребенка
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния