В Карелии пенсионерка отдала аферистам 880 тысяч рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 июл - РИА Новости. Пожилая жительница Петрозаводска перевела мошенникам 880 тысяч рублей, чтобы получить пять миллионов рублей компенсации за покупку акций финансовой пирамиды "МММ", сообщает в четверг МВД Карелии.

"Пенсионерке из Петрозаводска на мобильный телефон позвонил неизвестный и, представившись сотрудником финансовой организации, предложил получить денежную компенсацию в размере пять миллионов рублей за акции известной в России финансовой пирамиды 90-х годов ("МММ")", - говорится в сообщении.

После этого 74-летняя женщина в течение недели под руководством собеседника переводила различные суммы на неизвестные ей счета, полагая, что оплачивает комиссии.

Впоследствии женщина пришла в банк для оформления кредита. Сотрудница финансовой организации поняла, что пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников и убедила ее сообщить в полицию.