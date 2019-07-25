Итальянская газета назвала имя погибшей при крушении вертолета россиянки

Спасатели на месте крушения вертолета у Robinson R66 у побережья Тосканы, Италия. Архивное фото

Спасатели на месте крушения вертолета у Robinson R66 у побережья Тосканы, Италия

РИМ, 25 июл — РИА Новости. Жертвой крушения вертолета у побережья Тосканы стала 28-летняя москвичка Екатерина Кархина, пишет местное издание Жертвой крушения вертолета у побережья Тосканы стала 28-летняя москвичка Екатерина Кархина, пишет местное издание Il Tirreno

Издание опубликовало фотографию девушки, тело которой обнаружили в кабине вертолета после крушения. Отмечается, что Кархина увлекалась бегом на длинные дистанции и участвовала в марафонских забегах.

Вертолет Robinson 22 июля вылетел с частной площадки у озера Комо на севере Италии и после дозаправки в тосканской провинции Масса Каррара направлялся на Сардинию. Вечером он упал в море в шести милях к юго-востоку от острова Горгона. Как сообщили в противопожарной службе города Ливорно, экипаж сигнал бедствия не подавал.

На борту находились двое россиян — мужчина и женщина. По данным Livorno Today, владельцем и пилотом был 37-летний Максим Сычев. Его тело до сих пор не нашли.