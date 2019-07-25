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РИА Новости

Итальянская газета назвала имя погибшей при крушении вертолета россиянки

Вчера, 11:19
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© Corpo Nazionale dei Vigili del FuocoСпасатели на месте крушения вертолета у Robinson R66 у побережья Тосканы, Италия
Спасатели на месте крушения вертолета у Robinson R66 у побережья Тосканы, Италия
© Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Спасатели на месте крушения вертолета у Robinson R66 у побережья Тосканы, Италия. Архивное фото
РИМ, 25 июл — РИА Новости. Жертвой крушения вертолета у побережья Тосканы стала 28-летняя москвичка Екатерина Кархина, пишет местное издание Il Tirreno.
Издание опубликовало фотографию девушки, тело которой обнаружили в кабине вертолета после крушения. Отмечается, что Кархина увлекалась бегом на длинные дистанции и участвовала в марафонских забегах.
Машина скорой помощи, Италия
23 июля, 18:19
В Италии нашли тело одного погибшего при крушении вертолета с россиянами
Вертолет Robinson 22 июля вылетел с частной площадки у озера Комо на севере Италии и после дозаправки в тосканской провинции Масса Каррара направлялся на Сардинию. Вечером он упал в море в шести милях к юго-востоку от острова Горгона. Как сообщили в противопожарной службе города Ливорно, экипаж сигнал бедствия не подавал.
На борту находились двое россиян — мужчина и женщина. По данным Livorno Today, владельцем и пилотом был 37-летний Максим Сычев. Его тело до сих пор не нашли.
Расследование причин крушения ведет прокуратура Ливорно. Обломки вертолета доставили в город на корабле и передали следователям.
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