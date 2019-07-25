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РИА Новости

Путин проводит встречу с семьями, пострадавшими от наводнения в Приангарье

Вчера, 11:17
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с семьями, пострадавшими от наводнения в Приангарье.
Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали 7. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали почти 39 тысяч жителей.
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Глава государства 19 июля посещал пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и общался с жителями, после чего провел совещание по ликвидации последствий наводнения, где высказал неудовлетворение ходом работ. Он заявил, что приедет в пострадавшую от наводнения Иркутскую область еще раз, в начале сентября, и проверит организацию учебы детей. Путин также потребовал от властей любого уровня не допускать "чванство и хамство" в отношении простых граждан и относиться к ним с уважением, а также максимально быстро разобраться с невыплатой денежной помощи людям, пострадавшим от паводка и не навязывать им предложения по жилью, а дать право сделать самостоятельный выбор.
В ходе совещания с членами кабмина в среду Путин вновь затронул вопрос оказания помощи жителям пострадавших от паводка районов. Он еще раз обратил внимание на необходимость повысить уровень информированности людей, уделить первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей, а также потребовал взять под контроль гидротехнические сооружения в Иркутской области и не допускать опасного строительства в подтопляемых районах.
Как докладывал президенту вице-премьер РФ Виталий Мутко, наводнением было повреждено 9 068 домов, в которых проживали почти 14,5 тысячи семей. Полное восстановление жилья в пострадавших от наводнения районах Иркутской области планируется завершить в третьем квартале 2020 года. Восстановление нормальной жизнедеятельности населённых пунктов в зоне подтопления в Иркутской области завершится до 1 августа, а до 10 августа пострадавшие граждане должны получить все выплаты.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание о мерах по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области
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