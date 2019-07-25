Путин проводит встречу с семьями, пострадавшими от наводнения в Приангарье

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с семьями, пострадавшими от наводнения в Приангарье.

Режим ЧС продолжает действовать в 8 районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. Погибли 25 человек, без вести пропали 7. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов, почти по 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. От паводка пострадали почти 39 тысяч жителей.

Глава государства 19 июля посещал пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и общался с жителями, после чего провел совещание по ликвидации последствий наводнения, где высказал неудовлетворение ходом работ. Он заявил, что приедет в пострадавшую от наводнения Иркутскую область еще раз, в начале сентября, и проверит организацию учебы детей. Путин также потребовал от властей любого уровня не допускать "чванство и хамство" в отношении простых граждан и относиться к ним с уважением, а также максимально быстро разобраться с невыплатой денежной помощи людям, пострадавшим от паводка и не навязывать им предложения по жилью, а дать право сделать самостоятельный выбор.

В ходе совещания с членами кабмина в среду Путин вновь затронул вопрос оказания помощи жителям пострадавших от паводка районов. Он еще раз обратил внимание на необходимость повысить уровень информированности людей, уделить первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей, а также потребовал взять под контроль гидротехнические сооружения в Иркутской области и не допускать опасного строительства в подтопляемых районах.