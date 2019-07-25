Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T11:17Z
https://ria.ru/20190725/1556862039.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Австралии снимут обвинения с освещавших протесты репортеров из Франции

Вчера, 11:17
152
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полиция австралийского штата Квинсленд сообщила о снятии обвинений с четырех телевизионных журналистов из Франции, задержанных в Австралии во время освещения протестов на угольной шахте.
"Полиция штата Квинсленд пересмотрела обстоятельства вокруг задержания в понедельник пяти человек в портовом сооружении около Боуэна. В результате полиция снимет обвинения с 28-летнего мужчины из штата Виктория и четырех мужчин из Франции", - говорится в заявлении полиции в Twitter.
Команда сотрудников французского телеканала France 2 в понедельник утром снимала акцию протеста на угольном терминале компании Adani в районе приморского города Боуэн. В процессе съемки журналисты проследовали за протестующими по железной дороге, после чего их немедленно арестовали полицейские, которые надели на них наручники. Глава съемочной группы Юго Клеман и три оператора обвинялись в противоправном нарушении границ владения. Под стражу журналистов не помещали. Предполагалось, что суд по их делу состоится 3 сентября.
Клеман написал в своем Twitter, что о снятии обвинений его проинформировало посольство Франции в Австралии. "Нам не нужно будет идти в суд в сентябре", - написал журналист.
Клеман известен в Европе как автор документальных фильмов о глобальном изменении климата и других экологических проблемах.
111000
Обсудить 0
ФранцияАвстралияВ мире
Рекомендуем
Интернет-портал удалил оскорбительное изображение российского флага
РИА
Новости
Спасатели на месте крушения вертолета у Robinson R66 у побережья Тосканы, Италия
Итальянская газета назвала имя погибшей при крушении вертолета россиянки
Омский бизнесмен обманул банки на 561 миллион рублей
Франки Запата взлетает во французском городе Сангатт, чтобы перелететь пролив Ла-Манш на летающей доске. 25 июля 2019
Француз, собиравшийся перелететь Ла-Манш на доске, упал в воду
Лента
новостей
Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до десяти человек
Протестующие во время столкновения с Национальной гвардией Венесуэлы в Альтамире, районе Каракаса
США рассматривают введение санкций против России из-за Венесуэлы
Курьер сервиса доставки еды Яндекс.Еда
Арбитраж Москвы отказался рассматривать претензии "Яндекс.Еды" к полиции
Персидский залив
Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе
В здании Государственной Думы РФ
В Госдуме обсудят комплексные меры по борьбе с насилием в семье
Марк Милли.
Сенат США утвердил Марка Милли председателем Комитета начальников штабов ВС
Сотрудник полиции Турции в Анкаре
Белорусский дипломат, раненный в Анкаре, спасал детей, рассказала очевидец
Выборы в парламент Испании
Соцпартия Испании и Podemos обвинили друг друга в срыве переговоров
В России хотят создать единый реестр радиоэлектронной продукции
В Афганистане более 35 силовиков погибли из-за нападения боевиков
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния