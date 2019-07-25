В Австралии снимут обвинения с освещавших протесты репортеров из Франции

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Полиция австралийского штата Квинсленд сообщила о снятии обвинений с четырех телевизионных журналистов из Франции, задержанных в Австралии во время освещения протестов на угольной шахте.

"Полиция штата Квинсленд пересмотрела обстоятельства вокруг задержания в понедельник пяти человек в портовом сооружении около Боуэна. В результате полиция снимет обвинения с 28-летнего мужчины из штата Виктория и четырех мужчин из Франции", - говорится в заявлении полиции в Twitter

The Queensland Police Service has reviewed the circumstances surrounding the arrests of five people at a port facility near Bowen on Monday.



As a result, the QPS will withdraw all charges against a 28-year-old Victorian man and four male French nationals. https://t.co/NNU3xJlCLv pic.twitter.com/RivUpa0Oap — Queensland Police (@QldPolice) July 25, 2019

Команда сотрудников французского телеканала France 2 в понедельник утром снимала акцию протеста на угольном терминале компании Adani в районе приморского города Боуэн. В процессе съемки журналисты проследовали за протестующими по железной дороге, после чего их немедленно арестовали полицейские, которые надели на них наручники. Глава съемочной группы Юго Клеман и три оператора обвинялись в противоправном нарушении границ владения. Под стражу журналистов не помещали. Предполагалось, что суд по их делу состоится 3 сентября.

Клеман написал в своем Twitter, что о снятии обвинений его проинформировало посольство Франции в Австралии. "Нам не нужно будет идти в суд в сентябре", - написал журналист.