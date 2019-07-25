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РИА Новости

Трое пострадавших в ДТП в Воронежской области находятся в реанимации

Вчера, 11:14
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ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, находятся в реанимации в тяжелом состоянии после столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области,, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Авария произошла в 04.20 мск в Верхнемамонском районе на 694 километре автодороги М-4 "Дон". Водитель Toyota Camry, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, врезался во встречный Volkswagen Caddy. В результате ДТП, по данным полиции, пассажир Toyota погиб на месте. В больницу Павловского района были доставлены восемь человек: двое из Toyota и шестеро из Volkswagen.
"Трое в реанимации, в тяжелом состоянии. Пятеро в травматологии, один из них под наблюдением. Из пострадавших трое детей. Один ребенок, 2011 года рождения, в реанимации. В травматологии - двое детей, 2003 и 2007 годов рождения", - сказал собеседник агентства.
По его словам, шестеро пострадавших являются жителями Чувашии, из них двое находятся в реанимации. Двое из Toyota Camry, из которых один в реанимации, - жители Дагестана.
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