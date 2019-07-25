Трое пострадавших в ДТП в Воронежской области находятся в реанимации

ВОРОНЕЖ, 25 июл - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, находятся в реанимации в тяжелом состоянии после столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области,, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Авария произошла в 04.20 мск в Верхнемамонском районе на 694 километре автодороги М-4 "Дон". Водитель Toyota Camry, двигаясь со стороны Москвы в направлении Ростова-на-Дону, врезался во встречный Volkswagen Caddy. В результате ДТП, по данным полиции, пассажир Toyota погиб на месте. В больницу Павловского района были доставлены восемь человек: двое из Toyota и шестеро из Volkswagen.

"Трое в реанимации, в тяжелом состоянии. Пятеро в травматологии, один из них под наблюдением. Из пострадавших трое детей. Один ребенок, 2011 года рождения, в реанимации. В травматологии - двое детей, 2003 и 2007 годов рождения", - сказал собеседник агентства.