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РИА Новости
Школа волонтера

Москалькова поддержала создание направления по защите прав волонтеров

Вчера, 11:16
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© РИА Новости / Владимир Федоренко Москалькова поддержала создание направления по защите прав волонтеров
Москалькова поддержала создание направления по защите прав волонтеров
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддержала идею добровольцев создать направление по защите прав волонтеров, сообщается на сайте "Роспатриотцентра".
Она также напомнила, что уже третий год по ее инициативе работает молодежная школа правозащитников.
Свое предложение добровольцы представили на сессии "Свобода как ценность и ответственность в обществе" в рамках форума "Территория смыслов". В мероприятии также участвовал уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.
Участники обсуждали свободу слова, проблемы насилия в семье и многое другое.

Мы должны быть готовы к диалогу с властью. Вот что такое свобода, ценность, ответственность. Только свобода делает нас личностью ‒ человеком, способным на поступки, самовыражение и индивидуальность", – отметила Москалькова.

Кроме того, она рассказала про центры помощи жертвам насилия в семье, которые организуют и содержат волонтеры.
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииВолонтерыРоспатриотцентрТатьяна Москалькова
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