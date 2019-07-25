РСТ: визовые послабления мало повлияют на турпоток из России на Мальдивы

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Соглашение о взаимной отмене виз для граждан России и Мальдив на срок пребывания до трех месяцев, вступающее в силу 25 июля, поможет взаимному продвижению турпродукта, но вряд ли повлияет на рост турпотока из России на Мальдивы, заявила РИА Новости пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Россияне теперь могут находиться на Мальдивах без виз до трех месяцев. Соглашение о взаимной отмене визового режима подписали главы МИД 25 июня. Эксперты туристического рынка сочли событие важным с точки зрения продвижения, но вряд ли оно существенно увеличит турпоток", - сказала собеседница агентства.

Эксперты считают, что прежнего 30-дневного безвизового пребывания на островах россиянам вполне хватало, так как это направление довольно ограничено по количеству развлечений, которые бы не наскучили в течение 7-10 дней.

"Несмотря на все сдерживающие факторы, туроператоры наблюдают спрос на направлении не только зимой, но летом и осенью. Бизнес также рассчитывает на продолжение увеличения спроса. Стоимость авиабилетов и сложную логистику эксперты называют в числе наиболее важных причин, тормозящих турпоток на Мальдивы", - отметила Тюрина.