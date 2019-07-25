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РИА Новости

Француз, собиравшийся перелететь Ла-Манш на доске, упал в воду

Вчера, 11:08
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© REUTERS / Pascal RossignolФранки Запата взлетает во французском городе Сангатт, чтобы перелететь пролив Ла-Манш на летающей доске. 25 июля 2019
Франки Запата взлетает во французском городе Сангатт, чтобы перелететь пролив Ла-Манш на летающей доске. 25 июля 2019
© REUTERS / Pascal Rossignol
ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости. Француз Франки Запата, собиравшийся перелететь пролив Ла-Манш на летающей доске, не смог добиться цели и упал в воду на середине полета.
Экс-чемпион мира по гидроциклу, Запата разработал летающую доску в своей мастерской под Марселем. Его изобретения пользовались спросом у обывателей, а потом французская жандармерия предложила спортсмену сотрудничество.
Широкую известность Запата обрел совсем недавно, после военного парада на Елисейских полях в День взятия Бастилии 14 июля. Тогда он пролетел на доске над площадью Согласия, поразив зрителей и высоких гостей праздника.
Предполагалось, что сегодня Запата сможет добраться с французского берега Ла-Манша на английский. Согласно плану, это заняло бы менее получаса — скорость полета должна была составить около 140 километров в час.
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Как сообщает France Info, технические возможности летающей доски не позволяют пересечь пролив без остановки. Чтобы преодолеть расстояние в 35 километров, Запате требовалась дозарядка — он должен был совершить посадку на платформе в 18 километрах от французского берега, чтобы поменять рюкзак с топливом.
В процессе дозарядки он и упал в воду. Это случилось через восемь минут после взлета. Спортсмена незамедлительно подобрало судно, при падении он не пострадал.
Полет Запаты был приурочен к 110-й годовщине первого перелета через Ла-Манш — 25 июля 1909 года пилот Луи Блерио пересек пролив за 37 минут.
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