Француз, собиравшийся перелететь Ла-Манш на доске, упал в воду

Франки Запата взлетает во французском городе Сангатт, чтобы перелететь пролив Ла-Манш на летающей доске. 25 июля 2019

ПАРИЖ, 25 июл — РИА Новости. Француз Франки Запата, собиравшийся перелететь пролив Ла-Манш на летающей доске, не смог добиться цели и упал в воду на середине полета.

Экс-чемпион мира по гидроциклу, Запата разработал летающую доску в своей мастерской под Марселем. Его изобретения пользовались спросом у обывателей, а потом французская жандармерия предложила спортсмену сотрудничество.

Широкую известность Запата обрел совсем недавно, после военного парада на Елисейских полях в День взятия Бастилии 14 июля. Тогда он пролетел на доске над площадью Согласия, поразив зрителей и высоких гостей праздника.

Предполагалось, что сегодня Запата сможет добраться с французского берега Ла-Манша на английский. Согласно плану, это заняло бы менее получаса — скорость полета должна была составить около 140 километров в час.

Как сообщает France Info , технические возможности летающей доски не позволяют пересечь пролив без остановки. Чтобы преодолеть расстояние в 35 километров, Запате требовалась дозарядка — он должен был совершить посадку на платформе в 18 километрах от французского берега, чтобы поменять рюкзак с топливом.

В процессе дозарядки он и упал в воду. Это случилось через восемь минут после взлета. Спортсмена незамедлительно подобрало судно, при падении он не пострадал.