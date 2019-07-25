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РИА Новости

Китай призвал Пхеньян и Вашингтон возобновить консультации

Вчера, 11:07
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© REUTERS / /Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
© REUTERS / /Kevin Lamarque
ПЕКИН, 25 июл – РИА Новости. Китай призывает Пхеньян и Вашингтон как можно скорее возобновить консультации для прогресса в урегулировании вокруг Корейского полуострова, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньи после сообщений о проведенных в КНДР ракетных пусках.
В ночь на четверг КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров.

"Мы обратили внимание на пуски, которые были сделаны в КНДР 25 июля, и на реакцию соответствующих сторон. Совсем недавно лидеры КНДР и США достигли консенсуса по возобновлению консультаций. Мы считаем, что в нынешних условиях КНДР и США должны как можно скорее возобновить консультации, содействовать достижению прогресса в политическом урегулировании проблемы Корейского полуострова", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Она призвала все стороны дорожить договоренности, достигнутые с большим трудом, идти навстречу друг другу и сообща содействовать процессу денуклеаризации и дипломатическому урегулированию проблемы Корейского полуострова.
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Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности. С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита.
В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.
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Хуа ЧуньинМИД КНРКитайКНДРСШАВ мире
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