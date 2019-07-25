В Хабаровском крае из-за паводка эвакуировали почти сто человек

ХАБАРОВСК, 25 июл — РИА Новости. Девяносто человек в двух районах на севере Хабаровского края эвакуированы из-за разлива рек, подтоплены 20 жилых домов, вода вплотную подступила к местному аэропорту, сообщило правительство региона в четверг.

Паводки на реках края начались из-за сильных дождей. Режим ЧС введен в Тугуро-Чумиканском и Верхнебуреинском районах.

"В двух поселках региона подтоплено 20 жилых домов. Из сел Неран и Алгазея в Тугуро-Чумиканском районе, которые попали в зону разлива реки Уда, эвакуированы 60 человек. Вода вплотную подступила к местному аэропорту… В селе Усть-Ургал (Верхнебуреинский район) частично подтоплено три улицы и четыре придомовые территории. Эвакуированы 30 человек, из которых 16 доставлены в село Хормули, где установлен ПВР (пункт ременного размещения - ред.)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эвакуированных перевезли в соседний поселок Чумикан, где развернуты ПВР. В них, помимо сельчан, также находятся рыбаки местных предприятий, которых срочно вывезли из зоны подтопления.

В Неране кроме домов подтоплены три колодца и трансформаторная подстанция, из-за чего нет света. В Алгазее подтоплены дома, колодцы, дороги, а также проезд Чумикан- Аэропорт-Неран, отмечается в материале.

По прогнозу синоптиков, в ближайшее время в регионе продолжатся осадки. На реке Уда в Тугуро-Чумиканском районе 26-28 июля ожидается гребень паводка с уровнями 750-780 сантиметров, что может привести к дальнейшему подъему воды. В Верхнебуреинском районе максимальные уровни установятся с 25 по 27 июля.