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РИА Новости

Испытания в КНДР не угрожают Дальнему Востоку, заявили в Совфеде

Вчера, 10:58
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
© РИА Новости / Илья Питалев
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Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Проведенные КНДР испытания баллистических ракет угрозы дальневосточным территориям РФ не несут, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
Ранее агентство Ренхап сообщило, что в 5.34 и 5.47 по местному времени (соответственно 23.34 и 23.47 мск в среду) КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров. Эти испытания Пхеньян провел на фоне отказа Сеула и Вашингтона отменить планы по проведению в августе совместных военных учений, которые КНДР рассматривает как угрозу для своей безопасности.
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"Никакой угрозы для России эти испытания не несут. Мы знаем, что КНДР не испытывает никаких враждебных намерений по отношению к России. Кроме того, оборонные системы России в состоянии перехватить ракеты подобного класса", - сказал сенатор.
Он подчеркнул, что эти испытания стали ответом Пхеньяна на отказ США представить гарантии безопасности при денуклеаризации КНДР.
"Таким образом, Северная Корея стремится обеспечить себе эту безопасность сама. Альтернативы переговорному процессу нет и быть не может", - заявил Клинцевич.
Вместе с тем, подчеркнул сенатор, очевидно, что Северная Корея продолжает испытания по разработке носителя, способного нести ядерный боезаряд.
"С этим нельзя не считаться, и США в своей политике по северокорейскому треку должны это учитывать", - сказал он.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в 2017 году, после проведения КНДР серии ракетных пусков и ядерного испытания. За этим последовали новые санкции и ухудшение отношений с США и Южной Кореей. После встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре диалог стал менее напряженным, стороны пришли к ряду соглашений по денуклеаризации, однако окончательно стабилизировать ситуацию не удалось.
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Главное оружие Ким Чен ЫнаДвадцать пятого июля КНДР испытала две ракеты, обе достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Какое оружие есть в арсенале Северной Кореи и как продвигается ядерная программа страны, — в инфографике Ria.ru
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