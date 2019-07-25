Испытания в КНДР не угрожают Дальнему Востоку, заявили в Совфеде

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Архивное фото

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Проведенные КНДР испытания баллистических ракет угрозы дальневосточным территориям РФ не несут, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее агентство Ренхап сообщило, что в 5.34 и 5.47 по местному времени (соответственно 23.34 и 23.47 мск в среду) КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров. Эти испытания Пхеньян провел на фоне отказа Сеула и Вашингтона отменить планы по проведению в августе совместных военных учений, которые КНДР рассматривает как угрозу для своей безопасности.

"Никакой угрозы для России эти испытания не несут. Мы знаем, что КНДР не испытывает никаких враждебных намерений по отношению к России. Кроме того, оборонные системы России в состоянии перехватить ракеты подобного класса", - сказал сенатор.

Он подчеркнул, что эти испытания стали ответом Пхеньяна на отказ США представить гарантии безопасности при денуклеаризации КНДР.

"Таким образом, Северная Корея стремится обеспечить себе эту безопасность сама. Альтернативы переговорному процессу нет и быть не может", - заявил Клинцевич.

Вместе с тем, подчеркнул сенатор, очевидно, что Северная Корея продолжает испытания по разработке носителя, способного нести ядерный боезаряд.

"С этим нельзя не считаться, и США в своей политике по северокорейскому треку должны это учитывать", - сказал он.