Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Китай приветствует концепцию безопасности в Персидском заливе, предложенную Россией, заявила в четверг официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Китайская сторона приветствует предложение российской стороны по обеспечению безопасности в Персидском заливе. Мы готовы с соответствующими сторонами укреплять контакты и взаимодействие по этому вопросу", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.
Китайский дипломат добавила, что для обеспечения безопасности в Персидском заливе страны региона должны на основе взаимоуважения и невмешательства в дела других стран развивать добрососедские отношения, а международное сообщество должно содействовать этому и играть конструктивную роль.
В среду МИД РФ представил российскую концепцию безопасности в Персидском заливе на специальном мероприятии в министерстве. Среди предлагаемых Россией мер - отказ от размещения иностранных военных баз в регионе. Документ презентовали аккредитованным в Москве представителям арабских государств, Ирана, Турции, "пятерки" постоянных членов СБ ООН, Евросоюза, ЛАГ и стран БРИКС.