Китай поддержал российскую концепцию безопасности в Персидском заливе

"Китайская сторона приветствует предложение российской стороны по обеспечению безопасности в Персидском заливе. Мы готовы с соответствующими сторонами укреплять контакты и взаимодействие по этому вопросу", - заявила на брифинге Хуа Чуньин.

Китайский дипломат добавила, что для обеспечения безопасности в Персидском заливе страны региона должны на основе взаимоуважения и невмешательства в дела других стран развивать добрососедские отношения, а международное сообщество должно содействовать этому и играть конструктивную роль.