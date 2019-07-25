Угроза наступления ВСУ мешает разминированию, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Угроза наступления и обстрелы со стороны украинских силовиков препятствуют очистке территории Донбасса от мин и других взрывоопасных предметов, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.

"К сожалению, в условиях оборудования новых позиций и установки новых минных заграждений вооруженными формированиями Украины вести речь о глобальном разминировании вблизи линии соприкосновения с нашей стороны на данный момент не представляется возможным. Несмотря на действующее перемирие, сохраняется вероятность наступательных действий со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал Якубов.