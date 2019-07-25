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РИА Новости

Угроза наступления ВСУ мешает разминированию, заявили в ДНР

Вчера, 10:56
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСаперы МЧС ДНР
Саперы МЧС ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Саперы МЧС ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Угроза наступления и обстрелы со стороны украинских силовиков препятствуют очистке территории Донбасса от мин и других взрывоопасных предметов, заявил РИА Новости руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Руслан Якубов.
"К сожалению, в условиях оборудования новых позиций и установки новых минных заграждений вооруженными формированиями Украины вести речь о глобальном разминировании вблизи линии соприкосновения с нашей стороны на данный момент не представляется возможным. Несмотря на действующее перемирие, сохраняется вероятность наступательных действий со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал Якубов.
Он добавил, что противоминная деятельность регулярно обсуждается на переговорах подгруппы по безопасности в Минске. "Надеемся, что в этом вопросе в скором времени также появятся подвижки, будут определены новые участки для зеркального разминирования и Украина начнет выполнять взятые на себя обязательства", - сказал Якубов.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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