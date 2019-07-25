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РИА Новости

В России хотят создать единый реестр радиоэлектронной продукции

Вчера, 10:54
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Постановление правительства РФ, разработанное Минпромторгом, позволит увеличить размер ценовой преференции при госзакупках российской радиоэлектронной продукции до 30%, сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Как сообщает пресс-служба Минпромторга, правительство утвердило постановление, создающее условия для долгосрочного развития и формирования конкурентных преимуществ для производителей отечественной радиоэлектронной продукции.
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Документ предполагает создание Единого реестра российской радиоэлектронной продукции, который упорядочит и упростит процедуры допуска и проведения госзакупок как для российских производителей, так и для заказчиков оборудования. Кроме того, постановление устанавливает ограничения на участие в закупках импортной радиоэлектронной продукции.
"В постановлении предусмотрены правила формирования и ведения реестра, выделен особый порядок присвоения и подтверждения статуса телекоммуникационного оборудования российского происхождения. Кроме того, документ позволяет увеличить размер ценовой преференции до 30% при осуществлении закупок радиоэлектронной продукции, включенной в единый реестр", - приводит пресс-служба Минпромторга слова Мантурова в своем сообщении.
По словам министра, фактически, закупки будут регулироваться двумя способами: утверждается правило "третий лишний" (ФЗ-44) или увеличиваются преференции с текущих 15% до 30% (ФЗ-223). "Реестр вступает в действие с 1 сентября, а с 1 января он начнет действовать в электронном виде, это даст возможность интегрировать его с Единой информационной системой в сфере закупок", - добавил Мантуров.
Согласно требованиям, компания по телекомоборудованию для попадания в реестр должна быть зарегистрирована на территории РФ, доля участия российских организаций или граждан должна составлять более 50%. Заявитель на получение статуса российского телекоммуникационного оборудования должен являться разработчиком ПО, конструкторской документации или должен обладать правами на нее. Производство должно осуществляться в РФ с применением отечественных интегральных микросхем, а сама компания должна обеспечивать тестовое и сервисное сопровождение для заказчиков.
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Денис МантуровРоссияЭкономика
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