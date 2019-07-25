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РИА Новости

Соцпартия Испании и Podemos обвинили друг друга в срыве переговоров

Вчера, 10:54
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© РИА Новости / Мария Сибирякова / Перейти в фотобанкВыборы в парламент Испании
Выборы в парламент Испании
© РИА Новости / Мария Сибирякова
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Выборы в парламент Испании. Архивное фото
МАДРИД, 25 июл – РИА Новости. Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) и левая коалиция Unidas Podemos обвиняют друг друга в срыве переговоров о формировании коалиционного правительства.
В четверг в конгрессе депутатов парламента состоится второй тур голосования по кандидатуре лидера ИСРП Педро Санчеса на пост премьера. Первый тур, состоявшийся во вторник, он проиграл. Для того чтобы быть утвержденным во втором туре, кандидату необходимо получить простое большинство - число голосов "за" должно превышать число голосов "против". Такой результат невозможен без заключения соглашения социалистов (123 мандата) о коалиционном правительстве с левой Unidas Podemos, представленной 42 депутатами. Всего в конгрессе 350 депутатов.
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"Было бы хорошо, если бы было коалиционное правительство в Испании. Я не уверен, что они (социалисты) хотят вновь сесть (за стол переговоров)", - заявил в интервью радиостанции Cadena Ser представитель Podemos Пабло Эченике.
Он добавил, что предложения, сделанные ИСРП, их не устраивают. "Мы не хотим войти в правительство любым способом - это то, что нам предлагает социалистическая партия. Во время переговоров ИСРП не согласилась с тем, чтобы у партии (Podemos), за которую проголосовали четыре миллиона избирателей, были реальные компетенции", - заявил Эченике, который накануне вел переговоры о коалиции с и.о. вице-премьера Кармен Кальво.
Он добавил, что все требования Podemos "гибкие" и во время переговоров речь не шла о "требованиях".
Со своей стороны и.о. вице-премьера Кальво обвинила левую коалицию в выдвижении нереальных требований. В интервью Cadena Ser она заявила, что "Unidas Podemos все время хотела вести переговоры с позиции, которая не соответствует ее представительству (в парламенте). Они буквально попросили у нас правительство", - сказала и.о. заместителя председателя правительства.
Кальво заверила, что позиция Podemos за все время переговоров не изменилась по сравнению с первоначальными требованиями. "Они не хотели вести переговоры. Они настаивали лишь на первоначальной идее. Мы пытались впервые в истории Испании (создать) двухпартийное правительство. Это было невозможно", - заявила Кальво. Одно из требований левой коалиции, по словам Кальво, была должность заместителя председателя правительства для представителя Podemos, гражданской жены лидера партии Пабло Иглесиаса Ирене Монтеро.
По данным газеты El País, коалиция Unidas Podemos требовала пост вице-премьера и контроль над пятью министерствами, в том числе социальных прав и равенства; труда; окружающей среды; налогов; инноваций и цифровой экономики. Социалисты предложили левой коалиции пост заместителя председателя правительства по социальным вопросам и три министерства – жилья и социальной экономики; здравоохранения, социальных вопросов и потребления и министерство равенства.
Дебаты в конгрессе депутатов намечены на 13.30 по местному времени (14.30 мск) в четверг, в этот же день состоится голосование. Если Санчес не получит простого большинства голосов депутатов, то глава государства, король Фелипе VI проведет новый раунд консультаций с главами парламентских фракций, по итогам которых он или вновь выдвинет кандидата на пост премьера, или объявит новые выборы. В любом случае, если в течение двух месяцев глава правительства не будет утвержден, испанцам 10 ноября вновь предстоит отправиться на участки для голосования. Это могут стать уже четвертые парламентские выборы за четыре года.
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