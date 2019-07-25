Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T10:52Z
https://ria.ru/20190725/1556861233.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155675/85/1556758584_0:0:3006:1692_1036x0_80_0_0_db3665b3cd4b6945a42dfc15387013e3.jpg
РИА Новости

МВД Украины не зафиксировало серьезных нарушений на выборах в Раду

Вчера, 10:52
116
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЖенщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области
Женщина голосует на досрочных выборах в Верховную раду Украины на избирательном участке в селе Фийна Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины не зафиксировало серьезных нарушений на внеочередных выборах в Верховную раду, с начала предвыборной кампании завели 516 уголовных дел, сообщил в четверг пресс-секретарь ведомства Артем Шевченко.
"Серьезных нарушений на выборах не было, потому что мы вовремя приняли превентивные меры, в частности, усиление группами спецназа и быстрые переброски их с помощью системы авиабезопасности МВД", - цитирует Шевченко пресс-служба министерства.
По его словам, с начала предвыборной кампании правоохранители завели 516 уголовных дел. "Но главные результаты по расследованию уголовных производств еще впереди, я имею в виду в виде подозрений и обвинительных актов в суде", - добавил Шевченко.
Он отметил, что в целом система МВД справилась с проведением выборов. "У нас фактически не было каких-то чрезвычайных, серьезных или критических инцидентов или пострадавших существенно после каких-то насильственных действий. И, собственно, насильственных действий фактически почти не было. Нарушения были, но это не критично. Не было насилия, не было столкновений, не было крови - это главное", - сказал Шевченко.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на открытии Второго Международного форума Развитие парламентаризма во время первого пленарного заседания.
23 июля, 20:16
Володин прокомментировал выборы в Раду
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,03%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,11%. Замыкает пятерку "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 5,83%.
Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
020001
Обсудить 0
Внеочередные выборы в Верховную радуУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Зеленский теперь не может перекладывать ответственность, считает Матвиенко
РИА
Новости
Экс-главу полиции Одесской области Украины задержали по делу о хищении
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
Китай призвал Пхеньян и Вашингтон возобновить консультации
Саперы МЧС ДНР
Угроза наступления ВСУ мешает разминированию, заявили в ДНР
Лента
новостей
Россия планирует расширить контакты с Турцией в сфере авиации и ПВО
Выборы в парламент Испании
Соцпартия Испании и Podemos обвинили друг друга в срыве переговоров
Вид на город Алеппо
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
В России хотят создать единый реестр радиоэлектронной продукции
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский провел встречу с будущими депутатами от партии "Слуга народа"
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Выборы в Раду не соответствовали международным нормам, заявила Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Совфед готов вести диалог с украинскими парламентариями, заявила Матвиенко
Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до десяти человек
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Совфед готов обратиться в ООН из-за нарушений прав российских журналистов
Женщина с детьми
В бюджет хотят заложить 150 миллиардов рублей на выплаты на первого ребенка
Экс-президент Украины Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований Украины. 25 июля 2019
Порошенко получил повестки на следующие допросы
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
00:37Консул РФ в Молдавии: задержка СБУ танкера требует особого разбирательства
00:35В Сан-Паулу переодетые в полицейских грабители украли 750 килограмм золота
00:27МВД проверяет сообщения о подделке подписей в Партии роста в Марий Эл
00:25Володин рассказал, что не доверяет информации из Telegram-каналов
Лента новостейМолния