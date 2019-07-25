МВД Украины не зафиксировало серьезных нарушений на выборах в Раду

КИЕВ, 25 июл - РИА Новости. Министерство внутренних дел Украины не зафиксировало серьезных нарушений на внеочередных выборах в Верховную раду, с начала предвыборной кампании завели 516 уголовных дел, сообщил в четверг пресс-секретарь ведомства Артем Шевченко.

"Серьезных нарушений на выборах не было, потому что мы вовремя приняли превентивные меры, в частности, усиление группами спецназа и быстрые переброски их с помощью системы авиабезопасности МВД", - цитирует Шевченко пресс-служба министерства.

По его словам, с начала предвыборной кампании правоохранители завели 516 уголовных дел. "Но главные результаты по расследованию уголовных производств еще впереди, я имею в виду в виде подозрений и обвинительных актов в суде", - добавил Шевченко.

Он отметил, что в целом система МВД справилась с проведением выборов. "У нас фактически не было каких-то чрезвычайных, серьезных или критических инцидентов или пострадавших существенно после каких-то насильственных действий. И, собственно, насильственных действий фактически почти не было. Нарушения были, но это не критично. Не было насилия, не было столкновений, не было крови - это главное", - сказал Шевченко.

Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 99,8% протоколов партия президента Владимира Зеленского "Слуга народа" сохраняет лидерство на выборах в Верховную раду, набирая 43,17%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,03%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,11%. Замыкает пятерку "Голос" музыканта Святослава Вакарчука с 5,83%.