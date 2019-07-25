Белорусский дипломат, раненный в Анкаре, спасал детей, рассказала очевидец

АНКАРА, 25 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Советник посольства Белоруссии в Анкаре Александр Поганшев, который был накануне тяжело ранен в результате вооруженного нападения, пытался защитить от стрелка двух своих детей, рассказала РИА Новости соседка дипломата и очевидица происшествия, пожелавшая остаться неизвестной.

По данным белорусского МИД, Поганшев был ранен накануне в результате нападения психически неуравновешенного человека. Как заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, но, по предварительным данным, преступление было совершено в результате ссоры, никакого политического мотива не просматривается. Как сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз, дипломат был успешно прооперирован, он по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации.

"Я проживаю в доме около парка Дикмен, где все и произошло. Услышала выстрел, вышла на балкон и увидела, как в сторону будки охраны бежит мой сосед, белорусский дипломат, истекая кровью и держа двух детей за руки. Раздалась еще два выстрела, после чего он упал на колени и уже не поднимался. Охраны схватила детей и затолкала их в будку", - рассказал собеседница агентства.

По ее словам, стрелок сразу же исчез, быстро приехала полиция, люди попытались выйти на балкон, но полицейские им показали знаками, чтобы они ушли. Когда подъехала скорая, дипломат еще был в сознании, отметила она.

"Стрелком оказался отставной военный, сосед дипломата, позднее он застрелился у себя дома. Дипломат, видимо, просто случайно попался этому неадекватному человеку. Как говорят соседи, они вместе ехали в лифте и, видимо, что-то там между ними произошло. Выходя из лифта, этот человек стал стрелять", - добавила собеседница агентства.