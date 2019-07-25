Член СПЧ проведет встречу с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Председатель комиссии Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) по избирательным правам Илья Шаблинский заявил, что проведет встречу с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в четверг, она начнется в 13.00.

Ранее СК возбудил дело о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий" после несогласованных митингов и пикетов у Мосгоризбиркома. По данным следствия, в июле 2019 года участники "одного из движений" для давления на членов городского и окружных избиркомов организовали в Москве незаконные митинги и пикетирования зданий избирательных комиссий. По мнению СК РФ, это было "сопряжено с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".

"Она (встреча - ред.) должна быть в 13.00 в помещении Московской Хельсинской группы... Там мало места, но как-нибудь", - сообщил РИА Новости Шаблинский.