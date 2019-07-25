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РИА Новости

В Шереметьево трап повредил самолет "Нордвинда"

Вчера, 10:48
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево трап повредил обшивку самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Нордвинд" ("Северный ветер"), сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Обслуживающая компания повредила трапом наш самолет, мы сейчас пересаживаем пассажиров <...> на резервное воздушное судно. Рейс должен был выполняться на Ереван. Задержка составит не больше 30 минут", — сказали в пресс-службе.
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МоскваШереметьево (аэропорт)Происшествия
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