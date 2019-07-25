В Шереметьево трап повредил самолет "Нордвинда"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В московском аэропорту Шереметьево трап повредил обшивку самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Нордвинд" ("Северный ветер"), сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.
"Обслуживающая компания повредила трапом наш самолет, мы сейчас пересаживаем пассажиров <...> на резервное воздушное судно. Рейс должен был выполняться на Ереван. Задержка составит не больше 30 минут", — сказали в пресс-службе.
Трап врезался в самолет в Шереметьево https://t.co/arEuojmsD0 pic.twitter.com/lANISfJBrq— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 25 июля 2019 г.