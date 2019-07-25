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РИА Новости
Культура

В Швеции американскому рэперу A$AP Rocky предъявили обвинения в нападении

Вчера, 10:37
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© AP Photo / Evan AgostiniРэпер A$AP Rocky
Рэпер A$AP Rocky
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура Швеции предъявила обвинения в нападении американскому рэперу A$AP Rocky, задержанному в начале июля в Стокгольме, сообщает радиостанция Radio Sweden.
Как заявил прокурор Дэниел Сунесон, прокуратура продолжит заниматься этим делом, несмотря на заявления ответчиков о самообороне и провокации. По его словам, решение о предъявлении обвинений было основано, в том числе, на видеокадрах, попавших в распоряжение ведомства. Кроме того, показания свидетелей подтверждают слова предполагаемой жертвы.
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Рэпера A$AP Rocky задержали в Стокгольме после драки. Потасовка между музыкантом, его друзьями и неизвестными молодыми людьми произошла в центре города в начале июля. Произошедшее попало на видео, кадры были опубликованы на сайте TMZ и в официальном аккаунте музыканта в Instagram. A$AP Rocky, чье настоящее имя Раким Майерс (Rakim Mayers), утверждает, что молодые люди сами спровоцировали конфликт, и заявляет о своей невиновности. Ранее суд в Стокгольме принял решение об аресте рэпера.
Музыкант должен был выступить 10 июля в московском Парке Горького, но концерт перенесли на август, поскольку музыканта не освободили. Как сообщили организаторы, новая дата выступления рэпера будет объявлена после его освобождения.
Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп обсудил задержание рэпера с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном. По словам американского лидера, он лично готов поручиться за музыканта.
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