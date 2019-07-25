В Швеции американскому рэперу A$AP Rocky предъявили обвинения в нападении

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Прокуратура Швеции предъявила обвинения в нападении американскому рэперу A$AP Rocky, задержанному в начале июля в Стокгольме, сообщает радиостанция Прокуратура Швеции предъявила обвинения в нападении американскому рэперу A$AP Rocky, задержанному в начале июля в Стокгольме, сообщает радиостанция Radio Sweden

Как заявил прокурор Дэниел Сунесон, прокуратура продолжит заниматься этим делом, несмотря на заявления ответчиков о самообороне и провокации. По его словам, решение о предъявлении обвинений было основано, в том числе, на видеокадрах, попавших в распоряжение ведомства. Кроме того, показания свидетелей подтверждают слова предполагаемой жертвы.

Рэпера A$AP Rocky задержали в Стокгольме после драки. Потасовка между музыкантом, его друзьями и неизвестными молодыми людьми произошла в центре города в начале июля. Произошедшее попало на видео, кадры были опубликованы на сайте TMZ и в официальном аккаунте музыканта в Instagram. A$AP Rocky, чье настоящее имя Раким Майерс (Rakim Mayers), утверждает, что молодые люди сами спровоцировали конфликт, и заявляет о своей невиновности. Ранее суд в Стокгольме принял решение об аресте рэпера.

Музыкант должен был выступить 10 июля в московском Парке Горького, но концерт перенесли на август, поскольку музыканта не освободили. Как сообщили организаторы, новая дата выступления рэпера будет объявлена после его освобождения.