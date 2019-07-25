В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июл - РИА Новости. Два большегруза и легковой автомобиль столкнулись на трассе в Аксайском районе Ростовской области, три человека погибли, подросток госпитализирован, сообщает ГУМВД России по региону.
Авария произошла в 22.00 мск среды на 1086-м километре трассы М-4 "Дон".
По предварительным данным, водитель большегруза MAN выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с Hyundai Solaris. После этого в заднюю часть легковушки врезался большегруз Mercedes-Benz.
"В результате ДТП погибли водитель легкового автомобиля и пассажиры 1987 и 2000 годов рождения, а также пострадал и был госпитализирован несовершеннолетний 2011 года рождения", - говорится в информации.
Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.