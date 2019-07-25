В Краснодаре уволили воспитателя детсада, которая била детей тряпкой

СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Воспитатель детского сада в Краснодаре, которая била детей тряпкой по лицу, уволена, а заведующая получила выговор, сообщила РИА Новости представитель департамента образования администрации Краснодара Людмила Шиянова.

В среду в соцетях появилось видео, на котором видно, как воспитатель детского сада на занятиях на улице бьет нескольких детей тряпкой по лицу. Сообщение с приложенной видеозаписью поступило также в департамент образования, и педагог, которая попала на видео, уже не работает в детском саду №176.

"Было проведено служебное расследование. С воспитателем садика 24 июля расторгнут трудовой договор. За ослабление контроля за деятельностью коллектива заведующей детского сада объявлено дисциплинарное взыскание. С коллективом проведен дополнительный инструктаж о недопустимости применения мер психического и физического воздействия на детей", - пояснила Шиянова.