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РИА Новости

КНДР не скована обязательствами в плане запуска ракет, считает эксперт

Вчера, 10:27
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Северная Корея не скована никакими обязательствами и, испытывая ракеты, действует в соответствии с планом укрепления обороноспособности, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Северная Корея совершенствует ракетные технологии. Очевидно, что в данном случае речь не шла об испытаниях ракет, которые представляют собой приближенные к МБР (межконтинентальная баллистическая ракета - ред.) изделия. Речь идет о плановом совершенствовании ракет средней и меньшей дальности. Сеул, естественно, обеспокоен, но КНДР на себя никаких обязательств не брала и в данном случае действует так, как ей необходимо для укрепления своей обороноспособности", - сказал Коротченко РИА Новости.
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Вчера, 08:47
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Ранее агентство Ренхап сообщило, что в 5.34 и 5.47 утра по местному времени (соответственно 23.34 и 23.47 мск в среду) КНДР произвела пуск двух ракет. Они достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Японское море. Первая ракета преодолела 430 километров. Эти испытания Пхеньян провел на фоне отказа Сеула и Вашингтона отменить планы по проведению в августе совместных военных учений, которые КНДР рассматривает как угрозу для своей безопасности.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась в 2017 году, после проведения КНДР серии ракетных пусков и ядерного испытания. За этим последовали новые санкции и ухудшение отношений с США и Южной Кореей. После встречи лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре диалог стал менее напряженным, стороны пришли к ряду соглашений по денуклеаризации, однако окончательно стабилизировать ситуацию не удалось.
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Игорь КоротченкоКНДРВ мире
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