Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-25T10:25Z
https://ria.ru/20190725/1556860363.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов

Вчера, 10:25
718
СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Вода ушла из подтопленных в результате стихии в Сочи домов и дворов, специальная комиссия оценит ущерб, а спасатели расчищают территории и ручей, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Залповый ливень прошел в Сочи в ночь на четверг. По данным властей, основной удар стихии пришелся на Лазаревский, частично Центральный и Хостинский районы. В результате ночью был зафиксирован резкий подъем уровня воды в четырех реках, однако из берегов они не вышли. В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный, который, по данным властей, уже расчищен.
Последствия выпадения обильных осадков в Краснодаре
22 июля, 14:51
В Краснодаре завершают ликвидацию подтоплений
"Было подтоплено шесть придомовых территорий, из них в пять домовладений заходила вода до 30 сантиметров. Проживает 31 человек, из них девять детей, в расселении не нуждаются. Вода с домов сошла, проводятся работы по расчистке грязекаменной массы. Запланирована работа комиссий администрации муниципального образования по оценке ущерба", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, также ночью ветер повалил девять деревьев, их оперативно убрали. Движение транспорта не останавливалось. Все службы реагирования сработали оперативно. Ночью жителей Лоо и Дагомыса оповещали о непогоде через речевые установки.
В Сочи продолжает действовать штормовое предупреждение и режим повышенной готовности, ожидается мощный циклон. Все службы работают в оперативном режиме.
000010
Обсудить 0
СочиКраснодарский крайПроисшествия
Рекомендуем
Дождь
В Сочи после ливней сошел сель, подтопило несколько улиц
РИА
Новости
Последствия ДТП в Аргаяшском районе Челябинской области. 25 июля 2019
В Челябинской области пять человек погибли при столкновении двух ВАЗов
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Сбежавший в Армавире преступник Антон Санников
В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник
Лента
новостей
Обрушившуюся после ливня в Сочи трассу сняли на видео
Обрушившуюся после ливня в Сочи трассу сняли на видео
В Сочи вышедший из берегов ручей подтопил несколько домов
На западе Москвы возник крупный лесной пожар
Президент Украины Владимир Зеленский
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В Ростовской области три человека погибли в крупном ДТП
Ревнивый красноярец убил жену и расчленил мать
Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии
На месте обрушения части дорожного полотна автомобильной дороги А-147 в Сочи. 25 июля 2019
В Сочи закрыли проезд на участке трассы, где обрушилась дорога
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина. 25 июля 2019
СБУ задержала российский танкер
Ятур Танхаев
Глава района в Забайкалье ушел в отставку после критики со стороны Трутнева
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34КНДР готова снабдить провизией задержанное российское судно
02:32Россия и США на прошлой неделе провели взаимные инспекции в рамках СНВ
02:21Ряд арабских стран объявил траур из-за кончины президента Туниса
02:17Руководство детского лагеря на Сахалине получило замечания после проверки
02:03В Приамурье более ста домов и почти тысячу участков подтопило паводком
01:58Украинский посол предложил "хорватский сценарий" для захвата Донбасса
01:45Франция осудила новые пуски северокорейских ракет
01:43Для забора образца ДНК криминалистам достаточно рукопожатия, заявили в СК
01:40ВОЗ: свыше 325 миллионов человек заражены гепатитом В и С
01:27Трамп заявил, что разочарован премьером Швеции из-за дела A$AP Rocky
01:23Лидер "Слуги народа" выступил за новый закон о выборах в Раду
01:21Эксперты: Европе нужно привыкать к более частым периодам экстремальной жары
01:13У берегов Камчатки произошло второе за стуки землетрясение
01:09Космический корабль Dragon стартовал во Флориде с грузом для МКС
01:01Российские моряки до беседы с СБУ не знали о другом названии своего танкера
00:58СМИ: КНДР испытала ракеты в знак предупреждения милитаристам в Сеуле
00:55Трамп выразил соболезнования из-за кончины президента Туниса
00:54СБ ООН продлил мандат миротворцев на Кипре на полгода
00:52Палата представителей США одобрила законопроект по бюджету и госдолгу
00:42В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
Лента новостейМолния