В Сочи вода ушла из подтопленных домов и дворов

СОЧИ, 25 июл - РИА Новости. Вода ушла из подтопленных в результате стихии в Сочи домов и дворов, специальная комиссия оценит ущерб, а спасатели расчищают территории и ручей, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Залповый ливень прошел в Сочи в ночь на четверг. По данным властей, основной удар стихии пришелся на Лазаревский, частично Центральный и Хостинский районы. В результате ночью был зафиксирован резкий подъем уровня воды в четырех реках, однако из берегов они не вышли. В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный, который, по данным властей, уже расчищен.

"Было подтоплено шесть придомовых территорий, из них в пять домовладений заходила вода до 30 сантиметров. Проживает 31 человек, из них девять детей, в расселении не нуждаются. Вода с домов сошла, проводятся работы по расчистке грязекаменной массы. Запланирована работа комиссий администрации муниципального образования по оценке ущерба", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, также ночью ветер повалил девять деревьев, их оперативно убрали. Движение транспорта не останавливалось. Все службы реагирования сработали оперативно. Ночью жителей Лоо и Дагомыса оповещали о непогоде через речевые установки.