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РИА Новости

Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь

Вчера, 10:09
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САМАРА, 25 июл – РИА Новости. Инспекторы МЧС прекратили работу несанкционированного детского палаточного лагеря в Самарской области, сообщает пресс-служба управления по региону.
"По результатам работы межведомственной комиссии было принято решение о прекращении деятельности палаточного лагеря и организации вывоза детей", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, лагерь был организован одной из образовательных организаций в поселке Волжский Красноярского района Самарской области. В ходе выезда на место выяснилось, что отсутствует ряд документов по организации деятельности лагеря.
В ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявили трехдневный траур. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха.
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