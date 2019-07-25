Под Самарой закрыли несанкционированный палаточный лагерь

САМАРА, 25 июл – РИА Новости. Инспекторы МЧС прекратили работу несанкционированного детского палаточного лагеря в Самарской области, сообщает пресс-служба управления по региону.
"По результатам работы межведомственной комиссии было принято решение о прекращении деятельности палаточного лагеря и организации вывоза детей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, лагерь был организован одной из образовательных организаций в поселке Волжский Красноярского района Самарской области. В ходе выезда на место выяснилось, что отсутствует ряд документов по организации деятельности лагеря.
В ночь на вторник в палаточном лагере на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Солнечном муниципальном районе Хабаровского края произошел пожар. Пострадали 13 человек: пятеро взрослых и восемь детей, из них четверо погибли. СК возбудил уголовное дело. В среду в Хабаровском крае объявили трехдневный траур. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев поручил провести внеплановые проверки детских оздоровительных лагерей и других баз отдыха.