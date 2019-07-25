В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник

© УФСИН России по Краснодарскому краю Сбежавший в Армавире преступник Антон Санников

СОЧИ, 25 июл — РИА Новости. В городе Армавире (Краснодарский край) сбежал из-под стражи опасный преступник, сообщает областное управление ФСИН.

Инцидент произошел накануне поздно вечером на обменном пункте железнодорожной станции Армавир-2, когда подследственного передавали от одного караула другому.

Сбежавший — 39-летний Антон Санников, уроженец села Устье Сунтарского района Якутии. Его обвиняют в тяжком преступлении.

Ситуация настолько чрезвычайная, что на место ЧП выехал начальник краевого управления ФСИН. Создан оперативный штаб, идет спецоперация по поимке беглеца.