В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник

СОЧИ, 25 июл — РИА Новости. В городе Армавире (Краснодарский край) сбежал из-под стражи опасный преступник, сообщает областное управление ФСИН.
Инцидент произошел накануне поздно вечером на обменном пункте железнодорожной станции Армавир-2, когда подследственного передавали от одного караула другому.
10 апреля 2018, 16:15В Архангельске из колонии-поселения сбежали двое осужденных за кражу
Сбежавший — 39-летний Антон Санников, уроженец села Устье Сунтарского района Якутии. Его обвиняют в тяжком преступлении.
Ситуация настолько чрезвычайная, что на место ЧП выехал начальник краевого управления ФСИН. Создан оперативный штаб, идет спецоперация по поимке беглеца.
Всех, кому известно что-либо о местонахождении Санникова, просят звонить по телефонам: 8 (861) 253-70-10, 8 (861) 219-99-18.