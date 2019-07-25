В Пермском крае задержали начальника УФССП по делу о взятке

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Задержан руководитель УФССП России по Пермскому краю Игорь Кожевников, обвиняемый в получении взяток, сообщает Следственный комитет России.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю – главного судебного пристава по Пермскому краю Игоря Кожевникова. Ему предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных пунктами "а, в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом группой лиц, по предварительному сговору, в крупном размере)", - говорится в сообщении.

Уголовное дело также возбуждено в отношении бывшего начальника отдела – старшего судебного пристава межрайонного отдела особых исполнительных производств, по розыску должников и их имущества УФССП России по Пермскому краю, подозреваемой получении взятки должностным лицом, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, уточнили в СК.

По данным следствия, двое должностных лиц УФССП России по Пермскому краю в ноябре 2017 года и январе 2018 года получили взятки в сумме 550 тысяч рублей и 600 тысяч рублей за незаконные действия в пользу взяткодателя.