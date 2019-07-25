"У всех своя жизнь". Почему с возрастом мы теряем друзей

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ЯсноПонятно "У всех своя жизнь". Почему с возрастом мы теряем друзей

Есть закономерность: чем мы старше, тем меньше у нас друзей. С некоторыми становится не по пути, с другими уже неинтересно. И как-то сами собой отсеиваются и пропадают из поля зрения люди, с которыми раньше мы были очень близки. Как сохранить дружбу? Нужно ли ее поддерживать? Как заводить новых друзей? И стоит ли?