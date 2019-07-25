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РИА Новости

Миллиардера Эпштейна нашли в тюрьме в США в полубессознательном состоянии

Вчера, 09:34
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Американского миллиардера и финансиста Джеффри Эпштейна, который обвиняется в соблазнении и вовлечении в проституцию десятков несовершеннолетних девушек, нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Как сообщает телеканал, Эпштейн, который в настоящее время находится в тюрьме в Нью-Йорке, был найден лежащим в позе эмбриона в своей камере. По данным источников, он мог пытаться покончить с собой. В тоже время другой источник отметил, что травмы были не серьезными, поэтому он предполагает, что Эпштейн мог инсценировать ситуацию, чтобы добиться перевода.
Еще один источник заявил, что версия с нападением также не исключается, ведется допрос одного из заключенных – бывшего полицейского Николаса Тартальоне, который находится в тюрьме по обвинению в распространении наркотиков и убийстве четырех человек. Сам Тартальоне заявляет, что ничего не видел и не прикасался к Эпштейну.
Как заявил адвокат Тартальоне Брюс Баркет, его подзащитный и Эпштейн, которые содержатся в одной камере, хорошо ладят друг с другом. Он добавил, что ранее Тартальоне и Эпштейн жаловались на плохие условия содержания.
Финансист Джеффри Эпштейн
23 июля, 17:33
Миллиардер Эпштейн обжаловал решение суда оставить его под стражей
По данным телеканала, миллиардер в настоящее время находится под надзором.
Ранее сообщалось, что по информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Джеффри Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Отмечается, что возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
Эпштейну предъявлено обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы.
В начале июля суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог.
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