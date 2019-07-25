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РИА Новости

Пожар на звездолете SpaceX попал на видео

Вчера, 09:32
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Экспериментальный космический корабль Starhopper загорелся во время испытаний, сообщает Space.com.
Инцидент произошел на полигоне в Бока-Чика-Бич. Корабль должен был подняться на высоту 20 метров, но в итоге даже не взлетел. Космический аппарат выпустил столб пламени и дыма, после чего отключился.
По данным Mirror, степень повреждения корабля оценивается как незначительная.
Аналогичный инцидент произошел на прошлой неделе. Тогда Starhopper загорелся во время предварительного включения и проверки двигателя Raptor.
Starhopper предназначен для колонизации Марса и других планет Солнечной системы.
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SpaceXРИА Наука
Популярные комментарии
Чтобы колонизировать Марс и другие планеты солнечной системы, нужны принципиально новые космические корабли, работающие на принципах Единой Теории Поря (управление гравитацией, мгновенная генерация огромного количества энергии из "ниоткуда" как при разряде молнии и т.д.). Илон Маск (и все американские корпорации, которые за ним стоят) ничего координально нового не изобрели. Это вся та же "колбаса Королева", только в профиль.
25 июля, 09:57
MYMake Yellowstone Great Again
32400011
Королев красавчик - настоящий патриот Родины и своего дела - а у америкосов щас идет какая то дегродация маска - куча мультиков для наивных детей - элементарно даже не нашли способ бороться с радиацией в космосе а уже собираются в палёты, у наших сейчас под управлением рагозина тож идет все на спад - настощая космическа гонка и прорывы были лишь в прошлом веке (
25 июля, 10:07
Олег Первов
2230107
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