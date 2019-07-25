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РИА Новости

На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса

Вчера, 09:32
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и четверо получили ранения в результате взрыва фугаса на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Как заявил представитель губернатора провинции Нангархар, автомобиль, в котором группа людей ехала на свадьбу, подорвался на придорожном фугасе. Он отметил, что среди погибших шесть женщин и ребенок. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.
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