На востоке Афганистана семь человек погибли при взрыве фугаса

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и четверо получили ранения в результате взрыва фугаса на востоке Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.
Как заявил представитель губернатора провинции Нангархар, автомобиль, в котором группа людей ехала на свадьбу, подорвался на придорожном фугасе. Он отметил, что среди погибших шесть женщин и ребенок. Пострадавшие были доставлены в больницу.
Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв.