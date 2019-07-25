В Якутии журналиста признали виновным в злоупотреблении свободой информации

ЯКУТСК, 25 июл — РИА Новости. Городской суд Якутска признал журналиста издания "Якутск Вечерний" Михаила Романова виновным в злоупотреблении свободой информации и оштрафовал на 30 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.

Представитель Романова, заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин заявил, что решение суда будет обжаловано.

"Разочарован позицией Якутского городского суда и конкретно судьи Смирниковой. Только что она признала моего коллегу Михаила Романова виновным в "злоупотреблении свободой информации" за фразы "Большой Брат бдит и читает все комментарии" и "каждый может попасть в жернова государственной машины", — написал Обедин на своей странице в фейсбуке

По словам представителя обвиняемого, истец выступал "слабо, сам себе противоречил и фактически весь процесс держался за лингвистическую экспертизу, которую сам же заказал, как за спасательный круг".

Суть дела

В апреле еженедельник "Якутск Вечерний" опубликовал материал Романова, в котором рассказывалось о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, похитили и избили сотрудники ФСБ.

По словам Обедина, 2 июля в редакцию пришел участковый уполномоченный майор Рушан Алимов и потребовал от автора материала проехать с ним для дачи объяснений. Журналист отказался, и в отношении него был составлен протокол о неподчинении законным требованиям представителя власти.

В управлении МВД по Якутии РИА Новости сообщали, что участковый не превышал своих полномочий. По информации ведомства, в конце июня майор Алимов уведомил журналиста Романова о расследовании административного дела и необходимости дать показания. Однако, как добавили в УМВД, "Романов сослался на занятость и сообщил, что будет готов ответить на вопросы на следующий день".

Как сообщали в пресс-службе МВД по региону, участковый перенес опрос на следующий день, однако Романов снова не смог встретиться с полицейским. Потом перенес встречу сначала на 1 июля, затем на 2 июля. В итоге Романов дал показания только 3 июля, уточнили в пресс-службе.