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2019-07-25T09:19Z
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РИА Новости

В Якутии журналиста признали виновным в злоупотреблении свободой информации

Вчера, 09:19
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ЯКУТСК, 25 июл — РИА Новости. Городской суд Якутска признал журналиста издания "Якутск Вечерний" Михаила Романова виновным в злоупотреблении свободой информации и оштрафовал на 30 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости.
Представитель Романова, заместитель главного редактора газеты Виталий Обедин заявил, что решение суда будет обжаловано.
"Разочарован позицией Якутского городского суда и конкретно судьи Смирниковой. Только что она признала моего коллегу Михаила Романова виновным в "злоупотреблении свободой информации" за фразы "Большой Брат бдит и читает все комментарии" и "каждый может попасть в жернова государственной машины", — написал Обедин на своей странице в фейсбуке.
По словам представителя обвиняемого, истец выступал "слабо, сам себе противоречил и фактически весь процесс держался за лингвистическую экспертизу, которую сам же заказал, как за спасательный круг".

Суть дела

В апреле еженедельник "Якутск Вечерний" опубликовал материал Романова, в котором рассказывалось о научном сотруднике Северо-Восточного федерального университета, которого, по его словам, похитили и избили сотрудники ФСБ.
По словам Обедина, 2 июля в редакцию пришел участковый уполномоченный майор Рушан Алимов и потребовал от автора материала проехать с ним для дачи объяснений. Журналист отказался, и в отношении него был составлен протокол о неподчинении законным требованиям представителя власти.
Газета Коммерсант. Архивное фото
3 июня, 20:02
Против "Коммерсанта" зарегистрировали дело о злоупотреблении свободой СМИ
В управлении МВД по Якутии РИА Новости сообщали, что участковый не превышал своих полномочий. По информации ведомства, в конце июня майор Алимов уведомил журналиста Романова о расследовании административного дела и необходимости дать показания. Однако, как добавили в УМВД, "Романов сослался на занятость и сообщил, что будет готов ответить на вопросы на следующий день".
Как сообщали в пресс-службе МВД по региону, участковый перенес опрос на следующий день, однако Романов снова не смог встретиться с полицейским. Потом перенес встречу сначала на 1 июля, затем на 2 июля. В итоге Романов дал показания только 3 июля, уточнили в пресс-службе.
По информации газеты "Коммерсант", газета "Якутск Вечерний" стала первым СМИ в России, к сотрудникам которого пытались применить положения закона о фейковых новостях.
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ЯкутияПроисшествия
Популярные комментарии
Злоупотребление свободой слова - это если ты кого-то обматерил , но это подпадает под статью публичное оскорбление . Вообщем власть глупа и бездарна , когда это закончится ?
25 июля, 09:35
Alex Markov
12000110
Вы чем читали? Речь идет о законе о фейковых новостях. Так что, если это и вправду был фейк, то все правильно сделали. Так как и очевидных вбросов выше крыши, которые никто не блокирует и не опровергает...
25 июля, 10:36
Всеволод Галкин
1001117
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