Автоколонна из России доставила в ДНР более 140 тонн гуманитарной помощи

ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Автоколонна из России доставила в самопровозглашенную Донецкую народную республику более 140 тонн медикаментов и медимущества, сообщили в четверг в МЧС ДНР.
"В ДНР прибыл внеочередной гумконвой от России. Общий вес груза составил более 140 тонн. В его состав вошла гуманитарная помощь медицинского назначения – медикаменты и медицинское имущество", - сказал журналистам представитель МЧС республики.
На данный момент идет разгрузка автомобилей.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.