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РИА Новости

Автоколонна из России доставила в ДНР более 140 тонн гуманитарной помощи

Вчера, 09:17
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПрибытие гуманитарного конвоя МЧС РФ в Донецк. 25 июля 2019
Прибытие гуманитарного конвоя МЧС РФ в Донецк. 25 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Прибытие гуманитарного конвоя МЧС РФ в Донецк. 25 июля 2019
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Автоколонна из России доставила в самопровозглашенную Донецкую народную республику более 140 тонн медикаментов и медимущества, сообщили в четверг в МЧС ДНР.
"В ДНР прибыл внеочередной гумконвой от России. Общий вес груза составил более 140 тонн. В его состав вошла гуманитарная помощь медицинского назначения – медикаменты и медицинское имущество", - сказал журналистам представитель МЧС республики.
На данный момент идет разгрузка автомобилей.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период более 80 колонн МЧС РФ привезли на территорию юго-востока Украины около 80 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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