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РИА Новости

В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненного в Анкаре дипломата

Вчера, 09:11
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© AFP 2019 / Ozan KoseТурецкие полицейские
Турецкие полицейские
© AFP 2019 / Ozan Kose
МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Раненный в Анкаре белорусский дипломат по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Ночью дипломату сделана экстренная операция, которая прошла успешно", — добавил он.

Нападение на дипломата произошло накануне во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. По данным белорусского МИД, в него несколько раз выстрелил психически неуравновешенный местный житель. Ребенок не пострадал.
Соседка дипломата рассказал, что вышла на балкон, как услышала выстрелы. По ее словам, дипломат, истекая кровью и держа двух детей за руки, бежал к охране. Когда подъехала скорая, он еще был в сознании, отметила очевидица.
"Дипломат, видимо, просто случайно попался этому неадекватному человеку. Как говорят соседи, они вместе ехали в лифте и, видимо, что-то там между ними произошло. Выходя из лифта, этот человек стал стрелять", - добавила собеседница агентства.
Источник в ведомстве назвал имя дипломата — Александр Поганшев. Позднее турецкие власти рассказали, что стрелявший — отставной военный, который потом покончил с собой.
Как сообщила газета Sozcu, причиной нападения стала бытовая ссора.
По словам главы МИД Турции Мевлют Чавушоглу, расследование по этому делу продолжается, никакого политического мотива не просматривается.
Сотрудники правоохранительных органов Турции в Анкаре
24 июля, 23:22
Турецкая полиция начала расследование нападения на белорусского дипломата
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