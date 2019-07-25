В МИД Белоруссии рассказали о состоянии раненного в Анкаре дипломата

МИНСК, 25 июл — РИА Новости. Раненный в Анкаре белорусский дипломат по-прежнему находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил РИА Новости пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз.

"Ночью дипломату сделана экстренная операция, которая прошла успешно", — добавил он.

Нападение на дипломата произошло накануне во время прогулки с сыном в парке Дикмен в Анкаре. По данным белорусского МИД, в него несколько раз выстрелил психически неуравновешенный местный житель. Ребенок не пострадал.

Соседка дипломата рассказал, что вышла на балкон, как услышала выстрелы. По ее словам, дипломат, истекая кровью и держа двух детей за руки, бежал к охране. Когда подъехала скорая, он еще был в сознании, отметила очевидица.

"Дипломат, видимо, просто случайно попался этому неадекватному человеку. Как говорят соседи, они вместе ехали в лифте и, видимо, что-то там между ними произошло. Выходя из лифта, этот человек стал стрелять", - добавила собеседница агентства.

Источник в ведомстве назвал имя дипломата — Александр Поганшев. Позднее турецкие власти рассказали, что стрелявший — отставной военный, который потом покончил с собой.

Как сообщила газета Sozcu , причиной нападения стала бытовая ссора.